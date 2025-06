Dopo il grande successo del debutto torna in prima serata Ore 14 Sera, il programma presentato da Milo Infante che racconta i volti e le storie dietro la cronaca. Un viaggio tra testimonianze, inchieste e collegamenti in diretta. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 19 giugno 2025.

Ore 14 Sera quando va in onda su Rai2

Stasera, giovedì 19 giugno 2025, dalle ore 21.20 torna “Ore 14 Sera“, il programma condotto da Milo Infante e dedicato ai casi di cronaca nera irrisolti e non che hanno segnato l’attualità recente e passata del nostro Paese. Un viaggio alla scoperta dei principali casi di cronaca e i gialli che ancora attendono di essere risolti che andrà in onda per quattro settimane in prime time su Rai2 fino al 3 luglio. Al centro della puntata di stasera nuovi casi di cronaca nera con notizie in diretta e approfondimenti.

Argomenti centrali della seconda puntata la morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio del 2022. Milo Infante è pronto ad ospitare in studio Claudio Sterpin, l’amico speciale, che il 23 giugno sarà ascoltato dagli inquirenti durante l’incidente probatorio.

Ore 14 Sera, gli ospiti della prima puntata | 19 giugno 2025

Nella seconda puntata di “Ore 14 Sera” di giovedì 19 giugno 2025 in studio ci sarà anche il generale Giampietro Lago che in passato ha diretto i Ris di Parma per 15 anni. Una presenza importante, visto che si è occupato di casi di cronaca nera come quelli di Yara Gambirasio, Saman Abbas, Giulia Cecchettin e Chiara Petrolini. Come sempre in studio tantissimi ospiti: dalla criminologa Roberta Bruzzone a Salvo Sottile, l’avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, e il dottor Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi.

Ricordiamo che Ore 14 sera arriva in prime time su Rai2 dopo il grande successo di “Ore 14” che viene trasmesso nella fascia oraria pomeridiana da cinque stagioni. Negli anni il programma, basato su ricostruzioni puntuali dei vari casi di cronaca e testimonianze raccolte dagli inviati, ha raccolto un pubblico sempre più affezionato e in crescita: partito da poco meno del 4% di share della prima stagione, “Ore 14” ha adesso una media di oltre l’8% con punte del 12% e oltre un milione di spettatori.