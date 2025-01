Ora o mai più è il programma che vuole dare un’altra opportunità a 8 artisti che in passato sono stati in vetta alle classifiche musicali. Scopriamo insieme di chi si tratta, chi saranno i loro coach e quando andrà in onda.

Ora o Mai più 2025 con Marco Liorni: chi sono gli 8 artisti in gara

Dopo il successo di The Voice, torna sulla Rai un nuovo talent musicale che ha come protagonisti 8 artisti. In diretta dal Nomentano 5 – Studi Televisivi Fabrizio Frizzi verrà infatti trasmesso ‘Ora o mai più‘. A condurre il programma ci sarà Marco Liorni, volto amato da milioni di generazioni. La prima puntata andrà in onda sabato 11 gennaio 2025, in prima serata su Rai 1.

Ma chi si esibirà sul palco alla ricerca di una nuova popolarità? Nel cast figurano Antonella Bucci, nome d’arte di Antonietta Buccigrossi, che in passato duettò con Eros Ramazzotti nella canzone ‘Amarti è l’immenso per me‘. E ancora Carlotta, nome d’arte di Carla Quadraccia, Anonimo Italiano (pseudonimo di Roberto Scozzi), Pago e Matteo Amantia degli Sugarfree. Presenti anche alcuni ex concorrenti di Amici come Pierdavide Carone, Loredana Errore e Valerio Scanu che vinse la terza edizione del talent e trionfò a Sanremo con il brano ‘Per tutte le volte che…‘.

Gli artisti saranno seguiti da otto big, otto maestri ed eccellenze della musica leggera italiana che daranno indicazioni, suggerimenti e gli affiancheranno nei duetti. Si tratta di Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore.

Hanno vissuto i primi posti delle classifiche e… stanno per tornare perché il momento è "Ora o mai più" ➡️ Con #MarcoLiorni da sabato 11 gennaio alle 21.30 su #Rai1 #oraomaipiù #RadiocorriereTv https://t.co/Lsfs6c4pWR pic.twitter.com/P59lx6DrOr — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) January 2, 2025

Numero puntata e meccanismo

In totale saranno 7 gli appuntamenti con Ora o mai più, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi. Il programma è nato da un’idea di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Pasquale Romano, Leopoldo Siano e scritto da Marco Liorni, Sergio Rubino, Paolo Biamonte, Simone Di Rosa, Rossella Rizzi. Il capo progetto è Eleonora Iannelli mentre la regia è di Stefano Mignucci.

Ci sarà solo una sosta, sabato 15 febbraio, per lasciare spazio alla finale del Festival di Sanremo. Gli otto artisti di Ora o mai più si esibiranno dal vivo e saranno accompagnati dall’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. A valutare le loro performance saranno gli otto Maestri a cui si aggiunge anche il voto Social del pubblico, che potrà attribuire le sue preferenze ai propri beniamini. Ogni cantante si esibirà in interpretazioni e duetti.