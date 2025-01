È andata in onda ieri sera, sabato 11 gennaio 2025, su Rai1 la prima puntata della nuova edizione di ‘Ora o mai più’, il talent show musicale condotto da Marco Liorni.

Ora o mai più 2025: vincitore prima puntata e classifica

Durante la prima puntata di Ora o mai più gli otto concorrenti in gara e i loro coach si sono sfidati a suon di musica.

In un primo momento i concorrenti hanno presentato la loro storia. Abbiamo quindi conosciuto meglio Valerio Scanu, Matteo Amantia, Loredana Errore, Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Carlotta, Anonino Italiano e Pago. Subito dopo hanno eseguito il loro brano più rappresentativo. Successivamente ogni concorrente ha cantato una canzone del proprio coach insieme al coach stesso.

Le coppie in gara

Le coppie con gli abbinamenti fra concorrenti e coach per la terza edizione di ‘Ora o mai più’ sono le seguenti:

Valerio Scanu con Rita Pavone

Matteo Amantia con Alex Britti

Pago con Patty Pravo

Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti

Carlotta con Rettore

Loredana Errore con Marco Masini

Antonella Bucci con Raf

Anonimo Italiano con Riccardo Fogli

La gara della prima puntata

Durante la serata Pago e Patty Pravo hanno cantato ‘Pensiero stupendo’ totalizzando 53 punti. Valerio Scanu e Rita Pavone con ‘Datemi un martello’: gli otto coach danno 51 punti. Tocca poi a Matteo Amantia con Alex Britti e ‘Oggi sono io’: 61 punti per loro, con anche il 10 di una incontenibile Donatella Rettore. Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti con ‘Dio come ti amo’ totalizzano 57 punti. Quinta coppia in gara: Rettore e Carlotta con ‘Chimica’. La giuria attribuisce loro 55 punti. Cantano poi Loredana Errore e Marco Masini con ‘T’innamorerai’. Il punteggio totale per loro è di 54 punti. Antonella Bucci e Raf con ‘Due’. La giuria gli da’ 60 punti. Chiudono Anonimo Italiano e Riccardo Fogli con ‘Storie di tutti i giorni’. Il punteggio è di 53 punti.

La classifica della prima puntata

A fine della prima puntata al voto della giuria si è poi sommato quello del televoto da casa. La classifica finale della prima serata premia Matteo Amantia.

A vincere la serata è infatti stato stato Matteo Amantia, davanti a Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Carlotta, Pago, Loredana Errore, Anonimo Italiano e Valerio Scanu.

La classifica dei tutor

Matteo Amantia: 61 (10 punti) Antonella Bucci: 60 (8 punti) Pierdavide Carone: 57 (6 punti) Carlotta: 55 (5 punti) Loredana Errore: 54 (4 punti) Anonimo Italiano e Pago: 53 (3 punti) Valerio Scanu: 51 (1 punto)

La classifica social

Pierdavide Carone (10 punti) Matteo Amantia (8 punti) Pago (6 punti) Carlotta (5 punti) Loredana Errore (4 punti) Antonella Bucci (3 punti) Valerio Scanu (2 punti) Anonimo Italiano (1 punto)

La classifica generale