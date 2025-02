Ora o mai più 2025, il talent show del sabato sera di Raiuno condotto da Marco Liorni torna in prime time su Rai1. Dopo il successo della precedente puntata, il programma torna a puntare i riflettori su cantanti un tempo sulla cresta dell’onda e lontani da diversi anni dalla luce della ribalta. Scopriamo tutte le anticipazioni, gli ospiti e i concorrenti della puntata di stasera, sabato 8 febbraio 2025.

Ora o mai più 2025 torna in diretta su Rai1

Stasera, sabato 8 febbraio 2025, dalle ore 21.30 va in onda una nuova puntata di “Ora o mai più 2025“, il programma condotto da Marco Liorni in diretta dal Nomentano 5 – Studi Televisivi Fabrizio Frizzi. Lo show musicale ha visto trionfare nell’ultima puntata Loredana Errore, ex concorrente di Amici di Maria de Filippi, seguita in questo percorso di rinascita da Marco Masini. Al secondo posto si sono classificati Pierdavide Carone e Pago a pari merito e terza classificata Antonella Bucci. Chi sarà il vincitore della puntata di stasera?

Anche questa sera la puntata sarà suddivisa in due manche: la prima vedrà i concorrenti esibirsi con il proprio coach – cuore, mentre nella seconda dovranno confrontarsi con cover musicali di brani di successo. Per l’occasione non saranno da soli, visto che condivideranno il palcoscenico con quattro big della musica italiana. Gli ospiti di stasera sono: Ivana Spagna e Amedeo Minghi, tra i protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo. Tutti i protagonisti si esibiranno dal vivo supportati dall’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Ora o Mai Più, i concorrenti dell’edizione 2025

Ma chi sono i concorrenti di Ora o mai più 2025? Ecco tutti gli abbinamenti dei cantanti che hanno deciso di rimettersi in gioco per avere una seconda chance nel mondo della musica:

Valerio Scanu con Rita Pavone

con Matteo Amantia con Alex Britti

con Pago con Patty Pravo

con Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti

con Carlotta con Donatella Rettore

con Donatella Loredana Errore con Marco Masini

con Antonella Bucci con Raf

con Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.

Ricordiamo che: “Ora o mai più” prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi, è un programma nato da un’idea di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Pasquale Romano, Leopoldo Siano e scritto da Marco Liorni, Sergio Rubino, Paolo Biamonte, Simone Di Rosa, Rossella Rizzi. Il capo progetto è Eleonora Iannelli. La regia è di Stefano Mignucci.