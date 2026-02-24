Raf torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con “Ora per sempre”. Per la quinta partecipazione alla kermesse canora, l’artista ha scelto un brano scritto a quattro mani con il figlio Samuele. Una ballad d’amore dedicata alla moglie Gabriella Labate.
Raf, il testo di “Ora per sempre”
di R. Riefoli – S. Riefoli
Un puntino in mezzo all’universo
Ero un alieno mi sentivo solo
Mi confondevo tra la gente perso
Dentro un astronave eternamente in volo
Mentre il mondo parlava al futuro
Me ne stavo fermo alla deriva
E il mio viso sorrideva comunque
Ma il cuore no
E tu per mano hai preso la mia vita
E camminando sulla via d’uscita
Senza parlare mi dicevi:
Ora e per sempre resterai
Ci sarai anche se mai più ti rivedrò
Sei nell’anima e lì ti cercherò
Quando mi mancherai
Ora e per sempre sarai.
Tra le pagine di un vecchio diario
Consumato come il nostro tempo
In un soffio di vento il nostro primo anniversario
Adesso è un eco lontano
Oggi il mondo è così diverso,
Niente è sicuro, tutto è controverso
E tra milioni di voci si nasconde la verità
E tu sei sempre la più bella
Il tempo ti sta una meraviglia
E ogni segno sulla pelle parla di te
Ora e per sempre amore mio
Era previsto che sarei rimasto io
Non avevamo molte probabilità
Ma siamo ancora qua
Tornerei indietro solo per un attimo
Al primo incontro per sentirne il brivido
Graffiti un po’ sbiaditi di un fuoco
Che non c’è più
Ma è parte di noi
Ora e per sempre
E mentre il mondo urla e stride
Vuoto di empatia
Noi non saremo parte di questa follia
Stringimi forte quando il sole sorgerà
Insieme ci troverà ci troverà
Quando l’alba verrà
Ora e per sempre sarà
Raf canta “Ora e per sempre” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato
Raf con “Ora per sempre” torna a Sanremo 2026 e punta sul classico. Una ballad d’amore ispirata dopo aver ritrovato un bigliettino che conteneva le promesse d’amore scambiate con la moglie Gabriella Labate. «Quando ci siamo sposati a Cuba nel 1996, l’officiante aveva scritto il corrispettivo spagnolo della formula “Finché morte non vi separi”, ma io l’ho riscritto con le mie parole: “Ora e per sempre”» ha raccontato Raf.
L’autore e la voce di canzoni come “Self control“, “Infinito“, per la quinta partecipazione alla kermesse ha deciso di puntare su un brano emotivo e fortemente romantico.
Il significato di “Ora per sempre”
Ora e per sempre, il brano di Raf in gara a Sanremo 2026, è una canzone d’altri tempi. Un testo romantico, una lettera d’amore indirizzata alla donna della sua vita che ha sposato nel 1996 a Cuba. La canzone, infatti, è una ballad autobiografica ispirata alla promessa di matrimonio con Gabriella nel 1996 a Campo Florido (Cuba), simbolo di un amore che attraversa il tempo.