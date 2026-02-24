Raf torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con “Ora per sempre”. Per la quinta partecipazione alla kermesse canora, l’artista ha scelto un brano scritto a quattro mani con il figlio Samuele. Una ballad d’amore dedicata alla moglie Gabriella Labate.

Raf, il testo di “Ora per sempre”

di R. Riefoli – S. Riefoli

Un puntino in mezzo all’universo

Ero un alieno mi sentivo solo

Mi confondevo tra la gente perso

Dentro un astronave eternamente in volo

Mentre il mondo parlava al futuro

Me ne stavo fermo alla deriva

E il mio viso sorrideva comunque

Ma il cuore no

E tu per mano hai preso la mia vita

E camminando sulla via d’uscita

Senza parlare mi dicevi:

Ora e per sempre resterai

Ci sarai anche se mai più ti rivedrò

Sei nell’anima e lì ti cercherò

Quando mi mancherai

Ora e per sempre sarai.

Tra le pagine di un vecchio diario

Consumato come il nostro tempo

In un soffio di vento il nostro primo anniversario

Adesso è un eco lontano

Oggi il mondo è così diverso,

Niente è sicuro, tutto è controverso

E tra milioni di voci si nasconde la verità

E tu sei sempre la più bella

Il tempo ti sta una meraviglia

E ogni segno sulla pelle parla di te

Ora e per sempre amore mio

Era previsto che sarei rimasto io

Non avevamo molte probabilità

Ma siamo ancora qua

Tornerei indietro solo per un attimo

Al primo incontro per sentirne il brivido

Graffiti un po’ sbiaditi di un fuoco

Che non c’è più

Ma è parte di noi

Ora e per sempre

E mentre il mondo urla e stride

Vuoto di empatia

Noi non saremo parte di questa follia

Stringimi forte quando il sole sorgerà

Insieme ci troverà ci troverà

Quando l’alba verrà

Ora e per sempre sarà

Raf canta “Ora e per sempre” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato

Raf con “Ora per sempre” torna a Sanremo 2026 e punta sul classico. Una ballad d’amore ispirata dopo aver ritrovato un bigliettino che conteneva le promesse d’amore scambiate con la moglie Gabriella Labate. «Quando ci siamo sposati a Cuba nel 1996, l’officiante aveva scritto il corrispettivo spagnolo della formula “Finché morte non vi separi”, ma io l’ho riscritto con le mie parole: “Ora e per sempre”» ha raccontato Raf.

L’autore e la voce di canzoni come “Self control“, “Infinito“, per la quinta partecipazione alla kermesse ha deciso di puntare su un brano emotivo e fortemente romantico.

Il significato di “Ora per sempre”

Ora e per sempre, il brano di Raf in gara a Sanremo 2026, è una canzone d’altri tempi. Un testo romantico, una lettera d’amore indirizzata alla donna della sua vita che ha sposato nel 1996 a Cuba. La canzone, infatti, è una ballad autobiografica ispirata alla promessa di matrimonio con Gabriella nel 1996 a Campo Florido (Cuba), simbolo di un amore che attraversa il tempo.