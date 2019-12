Come per ogni Natale la giornata del 25 dicembre si rinnova l’appuntamento di Opera On Ice. Come per ogni tradizione che si rispetti alle 16.20 della giornata di Natale andrà in onda su canale 5, lo spettacolo sul ghiaccio condotto da Alfonso Signorini.

Opera On Ice: il 25 dicembre alle 16.20 su canale 5

Un pomeriggio di emozioni e magia che incanteranno il pubblico, tra passi di danza, piroette, mille luci e le arie più famose della musica lirica. Il pubblico resterà con il fiato sospeso per le esibizioni delle star del pattinaggio mondiale. Una magia che si ripropone ogni anno nel periodo più magico dell’anno tra l’incanto delle luci e la potenza delle voci che intonano musiche celebri.

Tutto questo è “Opera on Ice”, il grande spettacolo nato all’Arena di Verona che quest’anno, per la sua nona edizione, approda al Foro Italico di Roma. Dopo un ricco pranzo di Natale dove ad essere deliziato sarà il nostro palato, nel pomeriggio saranno le nostre orecchie e i nostri occhi a “cibarsi” di uno spettacolo meraviglioso presentato dal direttore di Chi, Alfonso Signorini: Opera On Ice.

Alfonso Signorini gran cerimoniere di Opera On Ice

Da sempre il neo conduttore del Grande Fratello Vip è un appassionato di opera lirica e proprio il giorno di Natale lo ritroveremo su canale 5 alle 16.20, per ammirare i migliori pattinatori del mondo tra splendide coreografie e costumi scintillanti.

Tutti gli gli artisti che interverranno ad Opera On Ice per il giorno di Natale

Lo spettacolo, si aprirà il “Brindisi” de “La traviata”, per un tributo al Maestro Franco Zeffirelli, recentemente scomparso. In pista vedremo il fuoriclasse russo Evgeni Plushenko, “lo zar” del pattinaggio artistico sul ghiaccio (sette volte campione europeo, tre volte campione del mondo, due Ori e due Argenti olimpici).

Si esibirà sulle note dell’aria “Votre Toast” dalla “Carmen” con il figlioletto Aleksandr di soli 6 anni, ma già incredibilmente bravo. I due coinvolgeranno il pubblico facendo sventolare fazzolettini bianchi nella classica pañolada come avviene nelle corride.

Poi sarà la volta di Anna Cappellini e Luca Lanotte, quest’anno anche in veste di coreografi. Il numero entusiasmante sarà sottolineato dalla “Ouverture” da “Il barbiere di Siviglia”.

Opera On Ice: tutti gli altri ospiti del pomeriggio di Natale

Ma quali saranno gli altri artisti che interverranno allo spettacolo? Non mancheranno i nostri campioni della Nazionale Italiana Nicole Della Monica e Matteo Guarise, e poi ancora la coppia Annette Dytrt e Yannick Bonheur, e le giovani promesse del pattinaggio italiano Lucrezia Beccari e Gabriele Frangipani.

Fra le performance indimenticabili, ricordiamo:

Quella delle giovani “ Hot Shivers”

La “Madama Butterfly” della star giapponese Miki Ando. Cantano la bravissima Elisa Balbo (soprano) e i talenti solisti della Fondazione Pavarotti: Claudia Sasso (soprano), Giuseppe Michelangelo Infantino (tenore) e Andrea Zaupa (baritono), accompagnati dall’Orchestra Roma Sinfonietta e dal Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano, diretti dal Maestro Diego Basso.

“Luciano ha sempre voluto portare l’opera a tutti e spettacoli come Opera on Ice proseguono il suo cammino e la sua volontà. Ringrazio gli organizzatori perché fin dalla prima edizione del 2011 ci hanno voluto accanto e per noi è stato ed è un grande onore esserci.” dichiara Nicoletta Mantovani, moglie del Maestro Luciano Pavarotti e Presidente della Fondazione che ha creduto da sempre nel format dello spettacolo.

A rendere ancor più magico lo spettacolo è stata la conduzione di Alfonso Signorini, grande esperto di lirica, già regista di importanti opere, che ha creduto in “Opera on Ice” fin dalla prima edizione del 2011.

Appuntamento con Opera On Ice mercoledì 25 dicembre alle 16.20 su canale 5.