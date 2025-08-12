Recentemente, a Tokyo, si sono tenute delle celebrazioni per il One Piece Day. In questa occasione, Netflix ha condiviso le prime immagini della seconda attesissima stagione. L’ epica avventura One Piece: Verso la rotta maggiore, è in arrivo nel 2026. La serie, inoltre, è stata rinnovata anche per un terzo capitolo, la cui produzione avrà inizio entro la fine dell’anno a Cape Town, in Sudafrica, con Ian Stokes al fianco di Joe Tracz come co-showrunner. Vediamo insieme cosa sappiamo finora sulla seconda stagione.

One Piece, stagione 2: cosa sappiamo finora

Creata in collaborazione con Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios (un

partner di ITV Studios) e Netflix, One Piece è una delle serie live-action più apprezzate della piattaforma. La prima stagione ha infatti riscontrato un grandissimo successo sui fan di tutto il mondo. Basti pensare che, al suo debutto nel 2023, ha avuto otto settimane di permanenza nella Top 10 globale, raggiungendo il primo posto in oltre 75 Paesi e passando alla storia come la prima serie Netflix in lingua inglese a debuttare al primo posto in Giappone.

Adattamento dell’omonima e famosissima serie manga più venduta della storia del Giappone scritta da Eiichiro Oda, con più di 100 volumi e 500 milioni di copie vendute al mondo.

Questa seconda stagione promette di essere altrettanto adrenalinica. L’avventura leggendaria continua, ambientata sempre in alto mare. Gli avversari saranno sempre più feroci e le missioni davvero pericolose. Luffy e i Cappelli di Paglia infatti, dopo gli avvenimenti con cui si era concluso il primo capitolo, salpano per la

straordinaria Rotta Maggiore, un tratto di mare colmo di misteri, dove pericolo e meraviglia si mescolano ad ogni angolo.

Ma il loro imprevedibile viaggio, dove l’obiettivo finale è la ricerca del più grande tesoro del mondo, li porterà ad approdare su isole bizzarre, scontrarsi con una serie di nuovi e formidabili nemici e stringere alleanze decisamente impensabili.