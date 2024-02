Il Festival di Sanremo 2024 ha voluto dedicare un omaggio a Toto Cutugno. Se nei giorni scorsi era arrivata l’accensione delle luminarie con il testo de l’Italiano, sul palco dell’Ariston Amadeus ha dedicato un momento al cantante scomparso lo scorso anno. Vediamo insieme cosa ha detto.

Amadeus, omaggio a Toto Cutugno che canta ‘Gli Amori’ a Sanremo

Il Festival di Sanremo 2024 è ormai iniziato. Durante la prima puntata, in onda in prima serata su Rai1 martedì 6 febbraio, si è deciso di omaggiare un cantante che ha portato la sua musica nel mondo. Stiamo parlando di Toto Cutugno che è venuto a mancare il 22 agosto del 2023 lasciano un enorme vuoto tra i suoi fan.

Se Amadeus aveva schiacchiato il “pulsante rosso” sul green carpet situato all’ingresso di via Matteotti dando il via alle luminarie con il testo del brano L’Italiano, il presentatore ha ricordato il cantante questa sera sul palco dell’Ariston. Un omaggio molto sentito come spiegato da Amadeus:

“Impossibile non ricordare Toto Cotugno. Ha partecipato 15 volte al festival, vincendone una. Toto vivrà a Sanremo per sempre. Abbiamo inaugurato le luminarie con una sua canzone e ora ascolterete la sua voce originale accompagnata dalla nostra orchestra in una delle sue canzoni più belle. Era il festival del 1990 e Toto partecipò con il brano gli Amori. Canta Toto Cotugno“.

Sulla tulle compaiono le immagini in bianco e nero di Toto Cotugno a Sanremo. Una vera emozione che ha fatto commuovere tutto il pubblico che si è lasciato andare ad un lungo applauso. Sul palco è salito anche Marco Mengoni, co-conduttore per questa sera.

Gli amori, storia del brano

Gli amori è un brano musicale scritto da Fabrizio Berlincioni, Toto Cutugno e Depsa con cui Toto Cotugno si classificò secondo al Festival di Sanremo nel 1990. Durante la kermesse musicale, la canzone fu eseguita da Ray Charles, come artista internazionale fuori gara.