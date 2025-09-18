A 89 anni ci ha lasciato Robert Redford, uno degli attori più amati e stimati del panorama cinematografico internazionale. Iconico e poliedrico, nel corso della sua illustre carriera ha dato vita a personaggi davvero memorabili, entrati di diritto nella storia della settima arte. Di seguito elenchiamo in quale piattaforme vedere alcune delle sue pellicole.

Da La Mia Africa a Spy Game: dove vedere alcuni dei film con Robert Redford

Il divo americano ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria cinematografica. Tra i film più noti non possiamo non citare La Mia Africa, capolavoro romantico vincitore di sette premi Oscar, che lo vede recitare al fianco di Meryl Streep. Diretto da Sydney Pollack e ispirato all’omonimo romanzo autobiografico di Karen Blixen, il film è uscito nel 1985 ed è disponibile su Now.

Sempre su Now troviamo anche Proposta Indecente, altro film indimenticabile che ha fatto sognare e discutere. Qui Redford interpreta un miliardario affascinante che si infatua per Demi Moore, sposata con Woody Harrelson, arrivando a farle una proposta scandalosa destinata a sconvolgere la loro vita di coppia.

Su Disney+ non manca invece uno dei film più iconici della sua carriera: Butch Cassidy. Un western leggendario, in cui il divo americano recita insieme al grande Paul Newman, e vestono i panni di due fuorilegge del vecchio West.

Anche Netflix propone dei titoli con l’attore. Tra questi Le nostre anime di notte, delicato adattamento dell’omonimo romanzo di Kent Haruf che lo vede dividere la scena con Jane Fonda, e La scoperta, in cui affianca Rooney Mara, interpretando un vedovo convinto di aver trovato prove concrete dell’esistenza nell’aldilà.

Non sono da meno Paramount+ e RaiPlay, che possiedono nel proprio catalogo altri due noti lungometraggi. Su Paramount+ è disponibile Il castello, intenso film del 2001 dove l’attore veste i panni del Tenente generale Eugene Irwin, coinvolto in una storia di ribellione e giustizia. Su RaiPlay, invece, si può guardare La regola del silenzio. Questo film è un thriller diretto e interpretato dallo stesso Redford, che conferma il suo talento anche dietro la macchina da presa.

Anche Tim Vision omaggia la carriera dell’attore con una selezione di titoli. Nel catalogo troviamo infatti la commedia avventurosa A spasso nel bosco, e Truth – il prezzo della verità, dramma giornalistico con Cate Blanchett. Infine, concludiamo con Spy Game, avvincente film di spionaggio che lo vede condividere la scena con Brad Pitt.