Diane Keaton è scomparsa all’età di 79 anni. Attrice americana intramontabile, icona di stile, libertà e versatilità, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e della moda. Per rendere omaggio alla sua memoria, vi segnaliamo dove vedere alcuni dei suoi film più celebri.

Da Provaci Ancora Sam a Il Padrino: dove vedere alcuni dei film più famosi con Diane Keaton

Diane Keaton è stata un’ attrice capace di influenzare intere generazioni. Il suo talento estremamente versatile, e il suo stile unico e inconfondibile, sia sul set che nella vita, hanno plasmato, e continuano a ispirare, numerosi fan da tutto il mondo.

Protagonista di numerose pellicole diventate cult, da domani, 13 ottobre, Sky Cinema Due e una collezione on demand le renderà omaggio con una programmazione speciale che ripercorre alcune delle sue interpretazioni più amate.

A partire dalle 17:55, su Sky Cinema 2 e in streaming su Now, sarà trasmesso The Big Wedding, a seguire, alle 19:25, Natale all’improvviso. In prima serata, alle 21:15, Provaci ancora, Sam, uno dei titoli più celebri della collaborazione con Woody Allen. Infine, alle 22:45, Donne al verde.

Anche su Paramount+ è possibile riscoprire diversi dei suoi film più amati. Ci sono infatti il club delle prime mogli, la saga completa de Il Padrino, Il buongiorno del mattino. Ma anche Ruth & Alex – L’amore cerca casa e Mai così vicini. Sulla piattaforma è inoltre disponibile anche The Young Pope, la celebre serie tv di Paolo Sorrentino in cui l’attrice interpreta Sister Mary, una suora dall’animo libero e indipendente.

Su Netflix, oltre la trilogia de Il Padrino, è disponibile fino al 16 ottobre la commedia Ti presento i suoceri. Su Disney+ invece, si possono vedere La neve nel cuore, dramedy ambientato nel periodo natalizio e Il padre della sposa 1 e 2, dove l’attrice recita insieme a Steve Martin e Martin Short.

Infine, su Prime Video, sono disponibili Tutto può succedere e la commedia romantica Perché te lo dice mamma. Ma troviamo anche alcuni titoli meno noti, come Amori, matrimoni e altri disastri e Breaking through.

Diane Keaton ha incarnato un’idea di unicità ed eleganza fuori dal comune, che ha portato in ogni pellicola in cui è comparsa. Rivedere oggi i suoi film, dopo la sua scomparsa, significa cogliere ancora più a fondo l’incredibile impatto che ha lasciato sulla settima arte e nel cuore di tutti i suoi fan.