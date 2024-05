Terminato, con gli ultimi verdetti, il campionato, i riflettori e gli occhi dei tifosi e degli appassionati di calcio sono puntati sulle finali delle competizioni europee. A tenere banco per interesse, visto che riguarda una squadra italiana, è la finale di Conference League, che vede impegnata, per la seconda volta consecutiva, la Fiorentina.

Brucia ancora la sconfitta subita al ’90 minuto lo scorso anno contro il West Ham, ma i viola hanno adesso l’occasione di rifarsi contro l’Olympiacos, la compagine greca che tenterà di aggiudicarsi il titolo in una partita che si preannuncia scoppiettante e dal risultato tutt’altro che scontato. Stavolta ce la farà la Fiorentina ad alzare al cielo il trofeo? In attesa di scoprirlo, vi diciamo quando e dove guardare in tv la finale.

Olympiacos – Fiorentina: una squadra italiana e una greca si contendono la Conference League edizione 2023-24

Saranno la Fiorentina e l’Olympiacos a giocarsi la Conference League 2023-24 nell’attesa finalissima che si disputerà presso lo stadio AEK di Atene nella serata del 29 Maggio. Due squadre ostiche, caparbie, affamate di vittorie, pronte a giocarsi in 90 minuti (e oltre in caso di pareggio) l’intera stagione.

La Fiorentina è allenata da Vincenzo Italiano, l’Olympiacos da Luis Mendilibar. Per i greci si tratta della prima finale, per i viola, come anticipato, della seconda consecutiva, che i suoi tifosi si augurano segni la rivincita dopo la rocambolesca sconfitta nella scorsa edizione del torneo.

Ad attendere con impazienza il risultato e a sperare in una vittoria del team italiano inoltre, sono anche i sostenitori del Torino che, avendo concluso il campionato al nono posto, potrà così accedere alla prossima Conference League.

Quando e dove in tv

Per assistere alla finale di Conference League 2023-24 tra Olympiacos e Fiorentina, sintonizzatevi su Tv8 alle ore 21.00 di Mercoledì 29 Maggio. L’incontro viene trasmesso in diretta da Atene. Non ci resta che fare il nostro “in bocca la lupo” all’undici viola!