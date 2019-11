Ecco il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, la terza puntata di Oltre la soglia, in onda ieri sera, mercoledì 20 novembre 2019, in prima serata su Canale 5. Questo il riassunto del nuovo episodio della fiction con Gabriella Pession:

Dopo vari rifiuti, Tosca accetta di parlare col fratello , che le comunica che la madre è malata di cancro al cervello;

Nonostante l'incombenza della schizofrenia, la neuropsichiatra risolve due nuovi casi: quello di Tommaso, un giovane adolescente affetto da licantropia clinica ed un altro che vede protagonista Anna, in qualche modo legata ad un altra ragazza da una sorta di simbiosi con tratti psicotici;

Il primario e Di Muro si riavvicinano sul finale di puntata.