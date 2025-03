A diverse settimane dal debutto a Sanremo 2025, Olly conquista la vetta della classifica Fimi dedicata ai singoli, con la canzone vincitrice del Festival -Balorda nostalgia. Sul podio della Chart, staziona anche Fedez.

Sanremo 2025- Olly trionfa anche nella classifica FIMI

La classifica dei singoli più venduti in Italia, FIMI, relativamente al periodo di vendite compreso tra il 28 febbraio e il 6 marzo 2025 vede trionfare Olly in pole position con Balorda Nostalgia. A seguire, dietro il vincitore di Sanremo 2025, troviamo in classifica altre proposte musicali di Sanremo 2025.

Habemus Giorgia al secondo posto (stabile rispetto a scorsa settimana) con La cura per me e al terzo posto Fedez (che guadagna una posizione) in chiusura del podio.

Al quarto posto segue Achille Lauro con ‘Incoscienti giovani’ (che si guadagna 1 posizione), e quinto classificato è Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’ (che perde 2 posizioni, mentre si prepara alla gara dell’Eurovision Song Contest 2025).

In sesta posizione troviamo (stabile) Cuoricini, brano cantato da Coma Cose. Sale in 7° posizione in FIMI, tra i singoli, ‘Fuorilegge’ di Rose Villain (che sale di una 1 posizione) e che precede l’ottava classificata ‘La mia parola’ di Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento (-1). La Top-10 si completa in nona dai The Kolors con ‘Tu con chi fai l’amore’ (+3) e in 10° ‘con La tana del granchio’ di Bresh (-1).

La TOP della classifica FIMI, nel Dopo-Festival

Di seguito, quindi, la top-20 della classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia nel dopo-Sanremo:

1- Olly – Balorda nostalgia

2- Giorgia – La cura per me

3- Fedez – Battito

4- Achille Lauro – Incoscienti giovani

5- Lucio Corsi – Volevo essere un duro

6- Coma_Cose – Cuoricini

7- Rose Villain – Fuorilegge

8 – Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – La mia parola

9 – The Kolors – Tu con chi fai l’amore

10 – Bresh – La tana del granchio

11 – Serena Brancale – Anema e core

12 – Rkomi – Il ritmo delle cose.

13 – Gaia – Chiamo io chiami tu

14 – Elodie – Dimenticarsi alle 7

15 – Irama – Lentamente

16 – Olly, Angelina Mango & Jvli – Per due come noi

17 – Olly & Jvli – Scarabocchi

18 – Brunori Sas – L’albero delle noci

19 – Sarah Toscano – Amarcord

20 – Noemi – Se t’innamori muori