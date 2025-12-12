Tutto pronto per il concerto di Olly a RADIOITALIALIVE. Un appuntamento unico ed imperdibile per tutti i fan del vincitore di Sanremo 2025, ma anche per tutti i telespettatori che potranno vedere il live su Radio Italia, Radio Italia Tv.

Olly, il concerto a RADIOITALIALIVE: quando e dove seguirlo

Stasera, venerdì 12 dicembre 2025 dalle ore 21.00, appuntamento con il concerto di Olly a RADIOITALIALIVE dall’Italiana Assicurazioni Music Place, il moderno spazio live che la radio dedica alla musica italiana. L’appuntamento con il sesto appuntamento della nuova stagione di RADIOITALIALIVE è per venerdì 12 dicembre 2025, alle 21.00, in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Il cantautore genovese, tra i nomi più brillanti della nuova scena pop, sale sul palco di uno dei format musicali più seguiti del Paese per un live pensato a misura di fan. Un concerto intimo e speciale che vede il cantante vicinissimo al suo pubblico. Un’occasione unica nel suo genere per riascoltare i brani che hanno segnato la crescita esponenziale di Olly negli ultimi anni: dai successi radiofonici fino agli ultimi singoli con cui ha conquistato le classifiche di streaming. Durante la puntata l’artista è pronto a raccontarsi non solo attraverso la musica, ma anche con brevi momenti di dialogo, per ripercorrere un percorso che lo ha visto passare dai piccoli palchi ai riflettori delle grandi manifestazioni, mantenendo sempre un rapporto diretto e autentico con chi lo segue.

Olly, il concerto di RADIOITALIALIVE: la scaletta e canzoni

Non c’è una scaletta precisa del concerto di Olly a RADIOITALIALIVE, visto che lo show del vincitore di Sanremo 2025 non è mai uguale, ma varia in base alla serata. Sicuramente ci saranno i maggiori successi e le canzoni hit per la gioia dei fan tra cui:

“È festa”

“L’anima balla”

“Polvere”

“Una vita”

“A squarciagola”

“Quei ricordi là”

“Bianca”

Immancabili poi i grandi successi come “Questa domenica”, “Per due come noi” fino a “Balorda nostalgia”, canzone con cui il cantautore ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo 2025.