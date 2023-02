Olly canta Polvere a Sanremo 2023. Ecco il testo della canzone e il significato del brano scritto da Olly, JVLI ed Emanuele Lovito. La curiosità di sentire il brano è tanta. In attesa delle performance del rapper sul palco dell’Ariston durante la più prestigiosa kermesse canora in Italia, ecco tutti i dettagli sulla canzone per imparare, così, a conoscere meglio il singolo e il suo artista.

Olly canta Polvere: il significato del brano

Quale è il significato del brano che Olly – Federico Olivieri – canta a Sanremo 2023? Ebbene la canzone parte da un concetto ben preciso che il giovanissimo artista in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha espresso con una immagine ben chiara: “Tutti in casa abbiamo uno scatolone impolverato, abbandonato e dimenticato nella mensola più alta. Io mi sono chiesto: chissà che vista si ha della casa e delle cose attorno a sé, da lassù“.

Da questa idea è nata una canzone che voleva raccontare così le insicurezze, le paure e i disagi che ci aprono una visuale completamente diversa della realtà. Attraverso questi sentimenti possiamo leggere il mondo sotto un’ottica completamente diversa.

Non c’è, infatti, un modo giusto o sbagliato per guardarsi attorno, per leggere la realtà e aprire gli occhi sul mondo. Non c’è una visione più giusta e una meno. Ci sono diversi punti da cui si può guardare al passato, al presente e al futuro a seconda dei momenti che stiamo vivendo e dei sentimenti che ci danno gli impulsi maggiori. Ecco perché ogni tanto è bello, ma anche istruttivo guardare il mondo con gli occhi che si alzano da “uno scatolone impolverato“.

Olly canta Polvere sul Palco dell’Ariston: il testo del brano

Io

Innamorato

Come i ciechi con gli odori

Come i muti coi rumori

Come gli altri, come noi

Ero distratto

Come un bimbo con un gioco

Come un lupo con il fuoco

Che se lo agiti, scappa via

E stavo sotto a un nuvolone

Poi mi sono accorto che

Più lontano c’era il sole aaaaaa

Stavo in uno scatolone

C’era scritto “fragile”

E sembra facile però

Su di me

Solo polvere

Facciamo un giro

Se piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Vuoi sapere che si vede

Qui da sopra a uno scaffale

Io che ho molta fantasia

Vedo mare, mare, mare

Vedo Dio mentre pittura

Che sorride perché sa

Che se fa una sbavatura

Poi non la cancellerà

Io

Davo peso alle parole

Poi mi sono accorto che

Mi coprivano dal sole aaaaaaa

Ho visto uno scatolone

C’era scritto “fragile”

Ma che senso ha?

Facciamo un giro se

Piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Facciamo un giro se

Piove, piove uhhhh

E ci si bagnerà il cuore, cuore uhhh

Ma su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo

Dove ascoltare il brano oltre che sul palco dell’Ariston?

Olly ha inserito Polvere nella ri-edizione del suo primo album intitolato Gira, il mondo gira che vede all’interno ben 11 brani, quattro dei quali inediti, che saranno in tutti i migliori store dall’10 febbraio 2023.

Una fan famosa fa il tifo per Olly: di chi si tratta?

Controllando Olly su Instagram si vede che a tifare per lui vi sarà una fan famosa, una giudice di un talent di punta dell’ammiraglia Mediaset. Di chi si tratta? Se non lo avete ancora capito la fan è Lorella Cuccarini. Ecco lo scatto apparso sui social e i commenti che ne seguono.