Olly torna in gara a Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia“. Sulla scia del grandissimo successo di “Per due come noi” con Angelina Mango, il cantautore arriva sul palcoscenico del Teatro Ariston per confermarsi come una delle giovane stelle del panorama musicale italiano.

Olly, il testo di “Balorda Nostalgia”

di F. Olivieri – J. Boverod – F. Olivieri – P. Pasini

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

La sera giusta per tornare insieme

Tornare a stare insieme

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

Me l’ha detto la signora, là affacciata al quarto piano

Con la sigaretta in bocca,

Mentre stendeva il suo bucato

Io le ho risposto che

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma sai che questa sera

Balorda nostalgia

Mi accendo la tv

Solo per farmi compagnia

Che bella tiritera…

Beh insomma

Ti sembra la maniera

Che vai e mi lasci qua

Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena

E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena

So soltanto che vorrei,

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Sì vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma chissà perché

Oh, sta vita non è vita senza te

Magari non sarà

Magari è già finita

Però ti voglio bene

Ed è stata tutta vita

Olly canta “Balorda Nostalgia” a Sanremo 2025: testo della canzone e significato

Dopo la prima partecipazione con “Polvere”, Olly torna al Festival di Sanremo 2025 con “Balorda nostalgia“. Il giovane cantautore è tra i papabili vincitori del Festival complice un disco di grande successo e un tour da tutto esaurito. Negli ultimi mesi ha conquistato le classifiche di vendita e registrato concerti sold out grazie ad hit che hanno lasciato il segno sopratutto tra i giovanissimi che potrebbero fare la differenza durante le votazioni. Per la seconda partecipazione al Festival, Olly punta sul brano “Balorda Nostalgia” scritta a quattro mani con Jvli e Pierfrancesco Pasini. E’ una ballad pop che parla di un amore finito, di una separazione che lascia il segno nel protagonista che non riesce proprio ad accettarla lasciandosi così sprofondare in quella nostalgia che riaffiora in ogni momento della quotidianità.

Il significato di “Balorda Nostalgia”

Balorda Nostalgia è una ballad d’amore destinata a fare breccia nel cuore dei giovanissimi. Un brano che Olly ha raccontato così alla stampa: “Balorda nostalgia è una canzone molto intuitiva in realtà, parla di nostalgia balorda, perché è sempre un po’ balorda, perché fa sempre un po’ male, racconta una sensazione di mancanza, parla di una presa un po’ a male, ma una presa un po’ a male che non è fine a sé stessa come tutte le canzoni che sto scrivendo ultimamente finisce sempre con un senso di liberazione generale. Racconta la nostalgia di qualcosa che non so ancora esattamente se ho già vissuto. Però è sicuramente qualcosa di vero come tutto quello che ho vissuto. Se fosse un’immagine probabilmente sarebbero colori: nero, blu, mischiato, però poi che si scalda tutto, un po’ un casino, come me, del resto, dipende dai momenti“.