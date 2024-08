La finale dei 100 metri maschili, specialità di Jacobs, è uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta è il campione in carica dopo aver vinto l’oro a Tokyo 3 anni fa e tutti i riflettori sono puntati su di lui. Vediamo insieme dove e quando vedere le batterie, le semifinali e la finale.

Finale ai 100 metri maschili: quando e dove vedere la gara di Jacobs

Grande attesa per la finale dei 100 metri maschili che è una delle gare di maggior fascino della competizione sportiva. L’Italia vi arriva dopo aver ottenuto alcune medaglie nella ginnastica artistica, nel nuoto e nel fioretto.

L’appuntamento con i 100 metri maschili è in programma per sabato 3 agosto 2024 alle ore 11.45 con le batterie ma sarà nella giornata di domenica che capiremo qual è il destino di Marcel Jacobs. Il velocista azzurro è il grande favorito dopo essersi portato a casa la medaglia d’oro nelle Olimpiadi di Tokjo di tre anni fa. Le semifinali invece sono previste alle ore 20.00 del 4 agosto mentre la finale inizierà poco dopo, alle ore 21.55. Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono trasmesse in chiaro su Rai2, su RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257 e in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1-3, Sky Go, NOW e DAZN. Discovery ha l’esclusiva per tutto l’evento. Marcell Jacobs dovrà vedersela con lo statunitense Noah Lyles, altro favorito della gara. Prima di arrivare in finale, dovrà qualificarsi nelle batterie per la semifinale.

I record del velocista

Jacobs arriva alle Olimpiadi con un palmares ricco di vittorie nonostante alcuni infortuni. È infatti Campione olimpico 4×100; Vicecampione del mondo 4×100; Campione del mondo indoor 60 metri e due volte campione europei 100 metri. E ancora Campione europeo 4×100; Campione europeo indoor 60 metri e Vicecampione europeo indoor 60 metri. A Turku il 19 giugno aveva registrato il tempo di 9.92 secondi, sotto i dieci secondi. Ora è pronto ad andare ancora più veloce a portarsi a casa la medaglia d’oro.