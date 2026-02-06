Tutto pronto per le Olimpiadi invernali anche in casa Warner Bros. Discovery che è broadcaster ufficiale dei delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ed è pronta a offrire al un’ ampia copertura dell’evento. Su HBO Max e discovery+ infatti, andranno in onda ben 865 ore di gare live, con inoltre tre appuntamenti al giorno dalle principali località olimpiche, per un totale di oltre 1000 ore. HBO Max e discovery+ saranno le uniche piattaforme in Italia a garantire la copertura integrale dei Giochi.

Warner Bros. Discovery broadcaster ufficiale di Milano – Cortina 2026

Alla presentazione del palinsesto per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha dichiarato: «Il nostro viaggio olimpico, iniziato con i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, è un modello solido e riconoscibile che, edizione dopo edizione, ha messo al centro la completezza dell’offerta e la qualità del racconto. Il nostro Paese torna a essere protagonista sul palcoscenico olimpico mondiale e noi, come broadcaster ufficiale, siamo fieri di poter trasmettere Milano Cortina 2026 in versione integrale e per la prima volta su HBO Max. Perché ogni momento di ogni gara di ogni disciplina è la prova del nostro eccezionale sforzo produttivo, ma anche di quanto lo sport possa diventare una massima celebrazione di cultura e intrattenimento».

Inoltre, Eurosport 1 avrà un palinsesto interamente dedicato ai Giochi di Milano Cortina 2026, con tutte le gare del giorno e gli approfondimenti serali e insieme agli eventi olimpici di Eurosport 2 trasmetterà in diretta i 116 eventi da medaglia. Nel corso delle varie giornate, su Eurosport 1 le gare saranno intervallate da alcuni approfondimenti sui Giochi.

La programmazione

MOUNTAIN ZONE , alle 12:00 dalla WBD HOUSE di Cortina, condotto da Lia Capizzi;

, alle 12:00 dalla WBD HOUSE di Cortina, condotto da Lia Capizzi; HALF-TIME LIVIGNO , alle 18:00 dallo SNOW DOME WBD, condotto da Fabrizio Monari;

, alle 18:00 dallo SNOW DOME WBD, condotto da Fabrizio Monari; NOTTE BIANCA MILANO, alle 23:00 da CASA ITALIA, condotto da Dario Donato.

Sul campo tre inviati d’eccezione: Guido Bagatta, Rachele Sangiuliano e Aglaia Pezzato. A loro il compito di raccontare dalle località olimpiche tutte le emozioni di questi Giochi invernali.

Oltre 100 campioni come talent experts: da Kristian Ghedina a Carolina Kostner

Non mancheranno all’appello anche ex sportivi, a partire da Kristian Ghedina, nuovo volto olimpico di Eurosport, che avrà il compito di commentare le gare di sci alpino dalla WBD House. Con lui Tina Maze e Francesca Marsaglia. L’icona del pattinaggio di figura Carolina Kostner, sarà ospite di Notte Bianca Milano a Casa Italia.

Per lo sci alpino il commento tecnico delle gare è affidato a Camilla Alfieri, Daniela Merighetti e Silvano Varettoni. Per il freestyle invece ci saranno Elisa Nakab e Fulvio Valbusa. La lista dei commentatori comprende anche nomi internazionali come: Natalie Geisenberger, Justyna Kowalczyk-Tekiel, Jochem Uytdehaage, Martin Schmitt e Amy Williams.

Brand Ambassdor: Alberto Tomba e Jasmine Paolini

Due volti dello sport, uno del passato e uno del presente, rispettivamente Alberto Tomba e Jasmine Paolini, sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione di HBO Max. I due noti volti dello sport sono i brand ambassador di HBO Max in Italia.

I Looney Tunes alle Olimpiadi invernali 2026

Tra le novità, in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Warner Bros. Discovery porta i “Looney Tunes” sul palco olimpico con una presenza che spazia tra eventi, collezioni di nuovi prodotti, partnership e contenuti originali.