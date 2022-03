L’inno ufficiale delle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, sarà il brano “Fino all’alba”, interpretato da Arisa. Il testo è stato presentato durante la terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo da Amadeus, che sul palco del Teatro Ariston ha ospitato le due cantanti: Malika Ayane e Arisa, che si sono esibite sulle note delle due canzoni in competizione.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, l’inno ufficiale è “Fino all’alba” di Arisa

Il brano presentato da Malika Ayane dal titolo Un po’ più in là e quello proposto da Arisa intitolato Fino all’alba erano in competizione tra loro per diventare l’inno ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nelle scorse ore gli account Instagram, Twitter e YouTube dei Giochi Olimpici hanno ripercorso i processi di creazione dei due brani fino alle performance sul palco dell’Ariston, durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo.

Svelato l’esito delle votazioni

Finalmente l’esito delle votazioni è stato svelato: Fino all’alba, scritto da Francesco Marrone e Giulio Gianni del Corpo Musicale di Cittadina, diventa l’inno ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Anche il profilo YouTube della manifestazione sportiva ha pubblicato l’audio ufficiale del brano, che in poco tempo ha raggiunto migliaia di visualizzazioni.

“FINO ALL’ALBA” È L’INNO DI #MILANOCORTINA2026 🌄

Alle prossime #Olimpiadi invernali canteremo tutti la canzone scritta da Francesco Marrone Giulio Gianni 🗣 Clicca sul link per ascoltare la versione integrale interpretata da @ARISA_OFFICIAL: https://t.co/zJeks5cVad pic.twitter.com/jntmLWD3jd — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) March 5, 2022

Ecco il testo ufficiale di “Fino all’alba”

Era un ragazzo come noi

Che aveva un sogno nel cassetto

Voleva essere un eroe

Senza costume né mantello

Sognava di toccar le nuvole

E di volare con le aquile

Ma lui poteva solo correre

E continuare a sognare

Siamo noi, siamo solo noi

Non c’è bandiera che ci limiti

Non ti voltare, non ti fermare

Fino all’alba

Velocità

e il vento che va

Non ti voltare, non ti fermare

Fino all’alba…

Fino all’alba…

E c’era un cielo limpido

Come dipinto col pastello

E quel ragazzo era un eroe

Ma senza maschera e mantello

Scendeva forte come un fulmine

Tra le montagne con le aquile

Aveva un cuore incontenibile

E gli occhi pieni di emozione

RIT.

Se guardi, c’è un mondo di supereroi

Ragazzi …del mondo intorno a noi

Nei loro sguardi, è oggi che si ferma il tempo

Nei loro sogni, è lì che tutto trova un senso

RIT.