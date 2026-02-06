Tutto pronto per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 trasmesse in chiaro su Rai1. Quasi tre ore di spettacolo, emozioni e suggestioni con la partecipazione di tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello sport e dell’arte. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 su Rai1: orari e dove seguirlo

Oggi, venerdì 6 febbraio 2026, dalle ore 19.50 appuntamento su Rai1 con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’evento, trasmesso in diretta dallo Stadio San Siro di Milano, si preannuncia davvero imperdibile. Circa 3 ore di diretta con la telecronaca della cerimonia affidata al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, allo scrittore Fabio Genovesi e alla campionessa olimpica Stefania Belmondo. Non solo, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sarà raccontata anche su Rai Radio 1 e coinvolgerà, oltre alla sede principale di Milano – con lo show nello stadio San Siro e il Braciere olimpico all’Arco della Pace, anche Cortina d’Ampezzo, dove verrà posto il secondo Braciere, coinvolgendo gli atleti e le atlete presenti.

Per tutti gli appassionati (e non) l’appuntamento è dalle 19.50 su Rai1 che trasmetterà in diretta tutta la cerimonia di apertura. Ricordiamo che l’evento sarà trasmesso anche in streaming gratuito su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

OMG!!! Mariah rehearsing “Volare” in Italian at San Siro Stadium!!!! pic.twitter.com/x2jP6KAufT — Letícia Lima 🐑🦋 (@leticialimafe) February 4, 2026

Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 su Rai1: tutti gli ospiti

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 non mancheranno ospiti italiani ed internazionali. La “regina delle nevi” sarà Mariah Carey arrivata per l’occasione a Milano per celebrare l’Italia con una versione inedita de “Nel blu, dipinto di blu” di Domenico Modugno. Attesi anche Andrea Bocelli e Laura Pausini a cui toccherà interpretare l’Inno di Mameli.

In scaletta altri ospiti: Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore e l’attore Tom Cruise. Da segnalare anche la presenza di Ghali che nelle ultime ore ha pubblicato sui social un post rivelando che a San Siro avrebbe dovuto cantare l’Inno di Mameli, ma qualcosa è poi andato storto. Cosa è successo? E soprattuto cosa canterà Ghali sul palco?

Infine tra gli ospiti che parteciperanno alla cerimonia anche i campioni del mondo del volley azzurro Giannelli, Anzani, Porro, Danesi, Egonu, Cambi e gli ex calciatori Franco Baresi e Beppe Bergomi.

L’appuntamento con la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è dalle 19.50 su Rai1.