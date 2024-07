Olimpiadi 2024 di Parigi, quando e dove vederle in tv e streaming

Manca pochissimo alla Olimpiadi 2024 che quest’anno si svolgeranno a Parigi. La capitale francese, per la terza volta nella sua storia, ospita la manifestazione che vede atleti di tutto il mondo sfidarsi nelle rispettive discipline. Vediamo insieme dove vedere le gare.

Olimpiadi di Parigi 2024: dove vederla in tv e streaming

Mesi estivi ricchi di appuntamenti sportivi. Dopo gli Europei, con la Spagna che ha trionfato sull’Inghilterra, è ora la volta delle Olimpiadi di Parigi 2024. La manifestazione inizierà il 26 luglio, giorno della cerimonia di apertura, e finirà l’11 agosto. Ma dove sarà possibile vedere tutte le gare delle 32 discipline?

Sulla Rai. Sarà possibile seguire le Olimpiadi con 360 ore di diretta in esclusiva in modo gratuito sui canali dell’emittente pubblica. Le dirette riguarderanno gli atleti italiani in gara e andranno in onda su Rai 1, Rai 2, Rai Sport e in streaming su RaiPlay.

Su Sky. Sky, per gli abbonati, ha messo a disposizione 10 canali Eurosport interamente dedicati ai Giochi Olimpici Parigi 2024, con oltre 1.000 ore di gare in diretta. Sui canali 210 e 211 ci sarà il meglio della giornata mentre ci saranno 7 canali tematici per seguire il proprio sport preferito, oltre a un canale in 4k.

Su Dazn. Anche la piattaforma di streaming offre per gli abbonati le gare live e on demand per riguardare i momenti più avvincenti di tutte le discipline, con tanti approfondimenti e interviste. Inoltre sul canale Eurosport sono a disposizione tutte le gare e la programmazione dei Giochi Olimpici di Parigi. L’offerta poi si arricchisce con altri 6 canali, per seguire tutto il meglio di Parigi 2024.

Su Discovery. Dal 24 luglio, parte anche la programmazione di Discovery dedicata alle Olimpiadi con oltre 3800 ore live. Discovery+ sarà l’unica piattaforma in Italia a garantire la copertura integrale di Parigi 2024 per seguire in tempo reale tutto ciò che accade in ogni singola disciplina e in ogni momento. A dare il buongiorno al pubblico italiano saranno Rachele Sangiuliano e Fabrizio Monari, che ogni mattina alle 8:00 lanceranno la copertura olimpica con Sveglia Parigi dalla WBD House allestita sulla terrazza dell’Hotel Raphael, quartier generale di Warner Bros. Discovery nella capitale francese durante i Giochi.

Dorothea Wierer da Parigi sarà protagonista di Parigi Doro, un diario quotidiano con il dietro le quinte di ciò che accade durante i Giochi Olimpici, i momenti più emozionanti di preparazione alle gare e le voci dei protagonisti. In Family Cam con Valentina Marchei, l’ex-pattinatrice seguirà le famiglie e gli amici degli atleti italiani per vivere insieme le emozioni in tempo reale e il post della gara più attesa della loro carriera. La giornata si chiuderà da Casa Italia alle 23.00 con Place d’Italie, dove Marco Cattaneo farà un riassunto della giornata olimpica tra highlights, interviste e contenuti speciali.

Anche su Now è possibile vedere i canali di Eurosport.

L’Italia con 403 atleti

Per quanto riguarda la Nazionale italiane, sono 403 gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Di questi, 209 sono uomini mentre 194 donne. L’atletica è la disciplina che conta il maggior numero di atleti che gareggeranno nella “Ville Lumière”. Non è un caso che il portabandiera nella cerimonia d’apertura, che si terrà il 26 luglio alle 19.30, sarà Gianmarco Tamberi.