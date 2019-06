Torna “Ogni cosa è illuminata“, lo spin-off di “Kilimangiaro” condotto da Camila Raznovich in prima serata su Rai3. Ecco tutte le novità e le anticipazioni della terza stagione del programma di divulgazione.

Ogni cosa è illuminata su Rai3: ecco quando

Al via da sabato 8 giugno alle ore 21.25, in prima serata su Rai3, la nuova edizione di “Ogni cosa è illuminata” condotto da Camila Raznovich. Il programma, che prende il nome dal primo romanzo di Jonathan Safran Foer, è giunto alla sua terza edizione e si presenta come un viaggio alla scoperta della natura e non solo.

Durante le varie puntate, cinque per la precisione, Camila Raznovich è pronta ad ospitare grandi personaggi che racconteranno la loro idea di viaggio con testimonianze dirette. Non solo, gli ospiti discuteranno anche di come questi viaggi abbiano contribuito a cambiare la loro visione del mondo e le loro vite. Ma non finisce qui: non mancheranno filmati e documentari inediti dedicati alla natura, all’ambiente, ma anche alla società e all’evoluzione della specie umana. Non solo, una delle novità di questa terza edizione è il segmento dal titolo “Tutto in una notte“, che vedrà Camila Raznovich ospiterà n studio alcuni protagonisti della nuove tendenze musicali italiani pronti a raccontare il binomio musica e viaggio.

Ogni cosa è illuminata, ospiti e anticipazioni

Possiamo anticiparvi gli ospiti musicali delle puntate: da Lo Stato Sociale a Diodato, dagli Zen Circus al rapper Rancore fino a agli Ex Otago. Si tratta di un segmento innovativo che strizza così l’occhio al pubblico dei giovanissimi. Naturalmente non mancheranno durante le cinque prime serate ospiti di grande fama come Piero Angela, Stefano Mancuso e il padre dell’ambientalismo Fulco Pratesi.

Infine per parlare del futuro dal punto di vista architettonico ci sarà anche Massimiliano Fuksas, mentre per palare di attualità ci saranno Domenico Iannacone e Ferruccio De Bortoli. Presenza fissa del programma Lella Costa, che delizierà il pubblico con una riflessione divertente riguardante i temi delle varie puntate.