Ogni cosa è illuminata di Camila Raznovich torna in prima serata su Rai3 con una nuova puntata. Anche questa settimana la Raznovich e i suoi ospiti provano a “illuminare” un futuro che, specie negli ultimi tempi, si dimostra più che mai imprevedibile. Curiosi di scoprire gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, giovedì 18 giugno 2020, su Rai3?

Ogni cosa è illuminata su Rai3: anticipazioni di giovedì 18 giugno 2020

Giovedì 18 giugno 2020 alle ore 21.20 in prima serata su Rai3 appuntato con la seconda puntata di “Ogni cosa è illuminata“, il programma condotto da Camila Raznovich che unisce divulgazione e intrattenimento. Anche questa settimana il programma racconterà i grandi temi dei nostri tempi: dall’ecologia all’evoluzione della società, dalla cultura fino alla sostenibilità, senza dimenticare il costume, la tecnologia e tutto ciò che ruota intorno all’evoluzione della società.

Una puntata ricca di spunti e riflessioni sul mondo che ci circonda, che vedrà Camila Raznovich incontrare tre personaggi di spicco del mondo del food. Il primo è Carlin Petrini fondatore di Slowfood, il secondo è Cristina Bowerman chef stellata italiana e infine Luca Iaccarino, critico enogastronomico. Con loro, la Raznovich parlerà di come si evolverà e cambierà il cibo nei prossimi anni soffermandosi sul tema della coltivazione, consumo, somministrazione. In particolare come cambierà l’approccio al food dopo la pandemia mondiale da Coronavirus?

Ogni cosa è illuminata, ospiti di Camila Raznovich

Non solo food nella seconda puntata di “Ogni cosa è illuminata” di Camila Raznovich. La conduttrice, infatti, incontrerà anche Luca Parmitano. L’astronauta è senza alcun dubbio uno degli uomini col maggior numero di ore trascorse nello spazio: ben 31 sono le ore all’attivo che l’hanno reso un recordman a livello europeo.

Luca Parmitano, recentemente rientrato dalla missione Beyond dell’ESA, si soffermerà con l’astrofisico Luca Perri sullo spazio condividendo alcuni segreti su uno dei temi che da sempre incuriosisce il grande pubblico. Infine spazio anche agli Esami di Maturità 2020 che quest’anno hanno visto 500mila studenti chiamati a tornare in aula dopo circa 4 mesi di lockdown. Un momento storico davvero particolare sia per gli alunni che per i professori: per questo motivo in studio ci sarà un confronto tra uno studente e lo psicoanalista Massimo Recalcati.