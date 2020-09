C’è un’ultima notizia, passata forse un po’ in sordina, che riguarda Oggi è un altro giorno, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, che si prepara a debuttare ufficialmente in tv per il prossimo lunedì 7 settembre 2020.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone su Rai 1 dalle ore 14.00 alle 15.55: sfida diretta con Uomini e donne

Oggi è un altro giorno non avrà più una seconda parte in onda dalle ore 16.25 alle 16.45. Il nuovo programma di Serena Bortone verrà infatti trasmesso su Rai 1 in un unico blocco, dalle 14.00 alle 15.55.

L’inedita trasmissione, affidata all’ex conduttrice di Agorà su Rai 3, andrà quindi ad occupare la programmazione pomeridiana per circa 2 ore consecutive e non sarà più divisa in due parti da Il Paradiso delle Signore.

Una scelta di palinsesto, quella fatta per la rete ora diretta da Stefano Coletta, comunicata ai telespettatori a pochi giorni dalla messa in onda e destinata a mutare, di sicuro parzialmente, la sfida degli ascolti tv per il pomeriggio targato Rai e Mediaset.

Peraltro, la nuova collocazione oraria non consentirà più di sottrarsi (almeno per una parte…) dal confronto tv con Uomini e donne e di fatto porta il nuovo pomeriggio di Rai 1 alla sfida diretta con la nuova stagione del fortunato dating show di Canale 5 (oltre che con le soap – roccaforti Beautiful e Una Vita).

Soap vs soap: Rai 1 sfida Il Segreto con Il Paradiso Delle Signore. La Vita in Diretta di Alberto Matano anticipa su Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso

Una “mossa” non scontata, che sembra dare maggiore coerenza logica alla nuova programmazione pomeridiana di Rai 1, visto che quell’annunciata seconda parte di Oggi è un altro giorno aveva convinto davvero in pochi.

Si ridisegna così anche il ruolo in palinsesto per Il Paradiso delle Signore, che passa dal precedente orario di inizio delle 15.40 alla nuova fascia oraria compresa tra le ore 15.55 e le 16.55. Sarà quindi La Vita in Diretta a prendere – positivo o negativo che sia – il “traino” del Tg1 breve e del Tg1 Economia.

La sfida diventa dunque alla pari, almeno in termini di genere tv, con i nuovi episodi della soap opera di Rai 1 che andranno a sfidare, almeno per metà puntata, gli appuntamenti inediti de Il Segreto, tornati in onda su Canale 5 già da fine agosto.

Gioca, infine, d’anticipo La nuova Vita in Diretta di Alberto Matano, la cui prima puntata partirà ufficialmente alle ore 17.05, una decina di minuti prima che, in diretta su Canale 5, torni anche Barbara D’Urso con la tredicesima edizione del “suo” Pomeriggio 5.