Occhi di gatto, il celebre manga di Tsukasa Hōjō, prende ora vita in carne e ossa. È stata infatti prodotta una serie live action che vede come protagoniste le tre sorelle Chamade e che andrà in onda anche in Italia. Scopriamo insieme la trama e quando sarà trasmesso in tv.

Occhi di gatto: quando in tv e anticipazioni

Dopo il successo degli anni ’80, in Francia si è deciso di produrre la serie tv Occhi di gatto (Cat’s Eyes) ispirata all’omonimo manga. Un’operazione che è risultata vincente al punto che la vedremo anche in Italia. Occhi di gatto è infatti in programma, con la prima puntata, mercoledì 17 settembre in prima serata, alle 21.20, su Rai2 con i primi episodi dal titolo ‘Tamara‘ e ‘Sylia‘.

Ma di cosa parla? La trama è ambientata nel 2024 a Parigi. Le tre sorelle Tamara, Sylia e Alexia sono di nuovo insieme. Sono passati 12 anni dalla morte del loro amato padre e dall’incendio della sua galleria d’arte in cui ha perso la vita e ora vogliono far chiarezza su quanto accaduto. Le tre infatti ritrovano un’opera appartenuta a loro padre durante una prestigiosa esposizione alla Torre Eiffel. Decidono quindi di correre ogni rischio per rubarla, nella speranza di far luce sulla sua scomparsa. Ma le tre sorelle sono ricercate da Quentin Chapuis (MB14), capitano della squadra antirapina della polizia francese, incaricato di arrestare le ladre. L’uomo però ignora che tra loro si nasconde il suo grande amore di sempre.

Il cast e numero di puntate

In Francia la serie ha ottenuto un discreto successo al punto che sono già in produzione altre stagioni ed è passata su Prime Video. In totale sono 8 gli episodi (della durata ciascuno di circa 52 minuti) di Occhi di Gatto che vedremo in Italia e che saranno suddivisi in quattro prime serate. Fanno parte del cast Camille Lou (che interpreta Tamara “Tam” Chamade), Constance Labbé (Sylia “Syl” Chamade), Claire Romain (Alexia “Alex” Chamade).

E ancora MB14 (Quentin Chapuis), Élodie Fontan (Prudence), la top model Cindy Bruna (Gwen Assaya), Simon Ehrlacher (Abel Azoury), Carole Bouquet (Hélène Durieux), Grégory Fitoussi (Michaël Heinz) e Ophélia Kolb (Angela Rupert). Completano il cast Gilbert Melki (Armand Chassagne), Gilles Cohen (Thomas Godard) e Guillaume de Tonquédec (Dalembert).