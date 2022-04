Squadra vincente non si cambia! Lo sa bene Alessandro Greco che, dopo il successo del programma Dolce Quiz su Rai2, torna sempre sulla stessa rete con un nuovo programma: “Cook40’”. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta e come si svolgerà questo nuovo programma sulla cucina.

Cook40 con Alessandro Greco su Rai2: ecco quando in tv

Da sabato 9 aprile 2022 la tarda mattinata di Rai2 – ore 12:00 – sarà allietata dal programma Cook40 alla cui conduzione c’è il sempre sorridente Alessandro Greco. A distanza di un paio di mesi dal programma Dolce Quiz, in cui Greco si occupava di torte e biscotti, stavolta dovrà vedersela con primi e secondi piatti.

Come è strutturato il format di Cook40 con Alessandro Greco

Due sfidanti si dovranno misurare nella preparazione di un pranzo veloce con un tempo di preparazione ristretto, ovvero 40 minuti (da qui il titolo del programma Cook40). A questo proposito il conduttore, dalle pagine si Sorrisi fa sapere:

“Ci tengo a sottolineare che “COOK40’” non è uno show di cucina nel vero senso della parola: è un programma di intrattenimento declinato come un gioco, con due concorrenti. Io non sono uno chef, non potrei proporre tutorial e commenti tecnici”.

Ma come si svolge il gioco? Di cosa si tratta esattamente? Alessandro Greco aggiunge:

“In ogni puntata affideremo a ciascuno dei concorrenti un menù pensato per essere realizzato in 40 minuti (da lì il titolo), a patto di utilizzare le giuste tecniche di preparazione e i corretti sistemi di cottura. A giudicare i risultati ottenuti sarà la “canta -chef” Angelica Sepe. Insieme dimostreremo che, con pochi e buoni ingredienti e tecniche vecchie e nuove, è possibile offrire agli ospiti un menù di tutto rispetto formato da tre portate, realizzato anche in un tempo limitato”.

Cook40, Alessandro Greco su Rai2 da sabato 9 aprile: anticipazioni

Le puntate previste per questo programma sono 12 e si registreranno negli studi Dear di Roma. Il format è particolarmente originale perché non è un cooking show in senso classico. Si tratta. Infatti di una trasmissione dedicata a coloro che amano il cibo e la convivialità, ma non hanno molto tempo da dedicare ai fornelli.

Difatti, la particolarità del programma è che i due concorrenti che si sfidano dovranno preparare un intero menù composto da antipasto, primo, secondo, contorno e dessert in soli 40 minuti! Per alcuni potrebbe essere impensabile ma in realtà se si ha la mano è possibile fare tutto. Certamente dovranno essere preparati piatti che spaziano dalla cucina tipica a quella gourmet, dalla tradizione italiana a quella internazionale passando per quella etnica. Insomma, di certo i concorrenti non saranno chiamati a realizzare un semplice uovo fritto!

Naturalmente i concorrenti non saranno chef professionisti ma semplici amanti della cucina. Inoltre, saranno aiutati da fornelli, piastre e forno con la cottura automatizzata dei robot da cucina. A giudicare i due menù sarà Angelica Sepe esperta di cucina (già vista a La Prova del Cuoco) che valuterà le varie fasi dalla preparazione alla realizzazione dei piatti decretando il vincitore di ogni puntata.

Appuntamento dunque con Cook40 da sabato 9 aprile 2022 a mezzogiorno su Rai2.