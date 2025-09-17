Nuovo cambio programmazione Mediaset: con il ritorno di Uomini & Donne arriva la modifica del palinsesto di Canale 5. Cosa cambia dal 22 settembre per Forbidden fruit e La forza di una donna (le due serie tv turche che ci hanno tenuto compagnia per tutta l’estate)?

Novità d’autunno nella programmazione pomeridiana di Canale 5, le soap in programma

Con l’arrivo dell’autunno, il pomeriggio di Canale 5 ritrova uno dei suoi appuntamenti più amati: torna infatti in onda Uomini e donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Questo ritorno, come avviene ogni stagione, comporta una ridefinizione degli spazi che la rete principale Mediaset dedica alle sue soap opera, ridefinendo la routine televisiva degli spettatori.

Cosa cambia per le produzioni che ci hanno accompagnato durante l’estate 2025? Partiamo da Forbidden fruit e La Forza di una donna, le due soap opera turche che hanno ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare anche il pubblico italiano.

Forbidden fruit si accorcia dal 22 settembre

A partire da lunedì 22 settembre, la serie turca Forbidden fruit manterrà il classico orario delle 14:10, subito dopo Beautiful, ma la sua durata sarà ridotta della metà.

In pratica, ogni giorno – dal lunedì al venerdì – la serie tv terminerà alle 14:44 circa e verrà trasmessa mezza puntata, per un totale di due puntate e mezzo a settimana.

Come già accaduto nelle scorse settimane poi, la dizi turca non avrà spazio nel weekend di Canale 5.

Nuovo orario per La forza di una donna dal 22 settembre

Dalla stessa data anche La forza di una donna subirà un cambio di orario. Le avventure di Bahar andranno in onda dopo Uomini e donne, dunque alle 16:10, e ci terranno compagnia fino alle 17:00 circa, quando il timone passerà a Gianluigi Nuzzi con “Dentro la notizia”. Anche in questo caso quindi vedremo mezza puntata al giorno.

Resta da chiarire cosa succederà dalla settimana successiva, quando riprenderanno le strisce quotidiane dedicate ai talent e ai reality show. Di questo parleremo più avanti, anche se al momento sembra che La forza di una donna continuerà ad andare in onda anche il sabato, con una maxi puntata di due ore, dalle 14:30 alle 16:30 circa.