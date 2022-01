Nuovo digitale terrestre. Ecco il calendario dei vari cambi. Dal 3 gennaio 2022 vi sono state modifiche per i canali Rai, per Cielo, Tv8 e SkyTg24. Ecco tutte le news che occorre conoscere per continuare a seguire i propri programmi preferiti in televisione. Quali sono i consigli per i telespettatori? In primis quello di controllare che la propria televisione sia adatta a ricevere i programmi in HD. Se il televisore è obsoleto occorre o cambiare apparecchio usufruendo del bonus tv erogato dal Governo o acquistare un decoder. In seconda battuta occorre fare la ri-sintonizzazione dei canali a seconda della regione di appartenenza e del momento in cui verrà effettuato il cambio.

Nuovo digitale terrestre: cosa è cambiato dal 3 gennaio 2022?

Procede a passi da gigante il cambio delle frequenze per il nuovo digitale terrestre. Il progetto di refarming, che vede appunto il riposizionamento delle frequenze per alcuni canali della rete televisiva, sta proseguendo senza sosta. Dal 15 novembre al 2 dicembre 2021 la regione più interessata è stata la Sardegna, adesso è giunto il turno di altre. Il calendario, parla chiaro. Come previsto dalle tempistiche dettagliate del Ministero dello Sviluppo Economico, dal 3 gennaio è stata la volta del riassetto delle frequenze per alcuni dei canali Rai, quali:

Rai1

Rai2

Rai3

Rai News 24 che dal 3 gennaio ha iniziato a trasmettere in alta definizione come altri canali tematici Rai.

A loro si sono aggiunti Tv8, Cielo e Skytg24.

La riorganizzazione delle frequenze, iniziata il 3 gennaio, si concluderà il prossimo 14 marzo 2022 e riguarderà:

3 gennaio 2022 la Valle d’Aosta

10 gennaio il Piemonte

20 gennaio la Lombardia

10 febbraio il Trentino-Alto Adige

24 febbraio il Veneto

1° marzo il Friuli Venezia Giulia

2 marzo l’Emilia-Romagna

Come verificare se il proprio televisore potrà ricevere i canali in alta definizione?

Come verificare se il proprio televisore è adatto? Controllando se si possono vedere i canali che già trasmettono in alta definizione. Un esempio? Vi sono quelli di Rai e Mediaset ovvero:

501 Rai1 HD

502 Rai2 HD

503 Rai3 HD

504 Rete 4 HD

505 Canale 5 HD

506 Italia 1 HD

Se si vede lo schermo nero e si sentono solo le voci è possibile che la televisione non riesca a supportare l’HD e che occorra un decoder o un nuovo televisore.