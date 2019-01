Rai3 punta su nuovo format: “Nuovi Eroi”, il racconto di storie fantastiche di cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella: ecco quando in tv

Nuovi Eroi è il nuovo format originale firmato Stand by me in onda su Rai3 dal 7 gennaio, dal lunedì al venerdì in access prime time dalle 20.25: una puntata al giorno per raccontare storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nuovi Eroi su Rai2: quando va in onda

Da lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 20.25, nella fascia dell’access prime time di Rai3, andrà in onda dal lunedì al venerdì “Nuovi Eroi“, il nuovo format di Stand by Me. Il programma è nato con l’intento di raccontare le straordinarie storie di cittadini che si sono contraddistinti al punto da ricevere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A raccontare le loro storie la voce di Veronica Pivetti.

30 storie speciali quelle raccontate durante nelle varie puntate del format tv che ha potuto contare sulla collaborazione del Quirinale. Ogni protagonista, infatti, ha ricevuto un importantissimo riconoscimento: l’Onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, un Premio dall’alto valore come riconosce l’Ordine nato nel 1951: “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari“.

#NuoviEroi, storie di piccoli e grandi eroi quotidiani.

Ogni giorno la storia straordinaria dei cittadini insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Mattarella.

Dal 7 gennaio, alle 20.20 su #Rai3. pic.twitter.com/t4S31adJtP — Rai3 (@RaiTre) January 2, 2019

Nuovi Eroi 2019: anticipazioni

Ecco alcune storie al centro della prima settimana di “Nuovi Eroi”, in partenza da lunedì 7 gennaio. Tra i protagonisti delle prime puntate ci sono:

Sofia Corradi , la mamma Erasmus, che ha lottato per la mobilità studentesca europea;

, la mamma Erasmus, che ha lottato per la mobilità studentesca europea; Daniela Degiovanni , un medico oncologo a cui si deve la prima denuncia sugli effetti devastanti causati dall’esposizione all’amianto nella zona di Casale Monferrato;

, un medico oncologo a cui si deve la prima denuncia sugli effetti devastanti causati dall’esposizione all’amianto nella zona di Casale Monferrato; Rosario La Rossa , un uomo che ha deciso di aprire una casa editrice nel quartiere Scampia, a Napoli;

, un uomo che ha deciso di aprire una casa editrice nel quartiere Scampia, a Napoli; Esa Abrate , direttore di una Orchestra multietnica in cui sono stati accolti ragazzi cresciuti in condizioni disagiate e di grande difficoltà;

, direttore di una Orchestra multietnica in cui sono stati accolti ragazzi cresciuti in condizioni disagiate e di grande difficoltà; Giuseppe Antoci, funzionario di banca che da Presidente del Parco dei Nebrodi in Sicilia ha deciso di scendere in campo nella lotta contro la mafia.

Queste sono solo alcune delle storie al centro del nuovo format televisivo di Rai3 che racconterà storie straordinarie di eroi moderni di cui si parla ancora troppo poco.