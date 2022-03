Fissate in agenda la data dell’8 marzo 2022, e non solo perché è la Festa della Donna ma perché il Digitale terrestre cambia. I canali tv che finora avete visto, avranno una nuova tecnologia digitale, ancora più sofisticata. Ma cosa cambia in definitiva? Ve lo spieghiamo semplicemente

Digitale Terrestre: cosa cambia dall’8 marzo e per quali televisori?

L’8 marzo oltre ad essere la 113ᵃ celebrazione della Festa della donna segna anche un passaggio importante per quel che riguarda i canali tv. Si parla di uno switch-off TV. Che cos’è? È un passaggio da parte delle emittenti televisive all’attuale tecnologia a dei sistemi di trasmissione ancora più sofisticati e moderni.

Cambiamenti per il digitale terrestre: ecco quali

Dieci anni fa siamo passati dalla Tv analogica a quella digitale, ora è in corso un altro cambiamento che avrà inizio l’otto marzo 2022 ma sarà attivo fino a tutto il 2023. Questo passaggio, costringerà molti italiani ad adeguarsi ai nuovi standard MPEG4 a risoluzione full HD cambiando la tv oppure integrando il vecchio televisore con un decoder di ultima generazione.

In cosa consiste il cambio del digitale terrestre?

La legge prevede che per tutto il 2022 ci sarà un nuovo sistema di codifica del segnale che viene chiamato HEVC Main10, a cui le emittenti televisive dovranno adeguarsi. Questo procedimento di cambiamento che prevede il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2 inizierà ufficialmente martedì 8 marzo 2022 e avrà termine nel 2023.

Come mai questo cambiamento? Quali sono gli obiettivi?

Molti si chiedono come mai si è reso necessario questo cambiamento. I motivi, o meglio gli obiettivi sono principalmente due:

Liberare frequenze per le reti cellulari 5G e aumentare l’efficienza della banda utilizzata;

Offrire trasmissioni in alta definizione.

Come adeguarsi ai nuovi standard e come verificare se la nostra tv supporta questo switch-off TV?

Partiamo con il dirvi che questo cambiamento non vi costerà nulla o quasi. O meglio, se avete dei televisori molto vecchi che non sono più in commercio dovrete sostituire il televisore con uno più moderno e attuale. Non è necessario comprare un televisore dal costo elevato, anche uno economico andrà bene.

Oppure dovrete compare un decoder di ultima generazione che legga il nuovo sistema digitale. Alcune emittenti hanno fatto questo passaggio già lo scorso ottobre, mentre l’otto marzo è il termine ultimo entro cui le reti principali faranno il passaggio. Parliamo di

Rai 1,

Rai 2,

Rai 3,

Rete 4,

Canale 5,

Italia 1 e La7

Queste reti, passeranno allo standard MPEG4 a risoluzione full HD. Chi non ha un televisore idoneo non riceverà più segnali sui canali principali.

Come faccio a sapere se il mio televisore legge i canali attraverso la codifica MPEG-4?

Per sapere se la nostra tv è compatibile con il nuovo segnale di codifica MPEG-4 è necessario risintonizzare la tv, provando a vedere se i canali che già attualmente sono in HD sono visibili.

Ad esempio il canale 501 per Rai1 Hd, 505 per Canale 5 Hd e 507 per La7 Hd. Se questi canali li vedete non è necessario cambiare la TV né comprare un decoder. Significa che la vostra televisione è compatibile e vi consentirà di vedere i programmi che saranno via via trasmessi con la codifica Mpeg-4.