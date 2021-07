Le vicende della dinastia Gucci diventano una serie tv diretta da Gabriele Muccino. Dopo il film di Ridley Scott “House of Gucci”, con Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, è in lavorazione una nuova serie sugli intrighi legati alla famiglia della prestigiosa maison di moda fiorentina la cui regia sarà affidata a Gabriele Muccino e prodotta dalla Lotus.

La storia della famiglia Gucci continua a ispirare il mondo della fiction. Infatti è in arrivo una serie tv diretta da Gabriele Muccino, che parlerà appunto della famosa maison di moda fiorentina. Muccino non è certamente la prima volta che si cimenta nella regia di una serie tv. Dopo “ A casa tutti bene – La serie” – versione televisiva del celebre film – il regista continua a lavorare sul piccolo schermo con questo nuovo progetto incentrato sulla famiglia Gucci.

La serie tv è una produzione internazionale ed evidentemente la storia della famiglia Gucci è molto interessante, perché già un altro regista, Ridley Scott ne ha realizzato un film con protagonista Lady Gaga.

La cantante ha vestito i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci. Il film di Scott è incentrato appunto sull’omicidio di Maurizio di cui fu accusata e per questo arrestata, la ex moglie Patrizia Reggiani. Nel cast del film di Ridley Scott “House of Gucci”, troviamo anche Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons e Salma Hayek.

Gabriele Muccino dopo la serie “ A Casa tutti bene” dirigerà una serie sulla dinastia Gucci

A dare la notizia della realizzazione della serie tv è Marco Belardi della casa di produzione Lotus che dalle pagine di Tivù fa sapere che è in realizzazione questo nuovo progetto che avrà la firma di Gabriele Muccino e che “sarà una produzione internazionale“. Ancora tuttavia non sono noti molti dettagli per cui sconosciuti rimangono il cast e la trama.

Si ipotizza che uno degli attori potrebbe essere Stefano Accorsi, con cui Muccino ha già lavorato in numerose pellicole, da “L’ultimo bacio” a “Baciami ancora” a “A casa tutti bene”. Da quest’ultimo è stata tratta la prima serie TV del regista romano, che vedremo su Sky e Now tra fine 2021 e inizio 2022.

La storia della famiglia Gucci: una vicenda giudiziaria di forte interesse mediatico

La famiglia Gucci raccontata attraverso la regia di Gabriele Muccino, in una serie tv di cui ancora rimangono top secret cast e trama. Ma perché questa famiglia è così interessante? Parte tutto da Guccio Gucci che apre il suo primo negozio nel 1921. L’azienda diventa sempre più importante e conquista un nome anche a livello internazionale imponendosi nel panorama mondiale della moda.

Guccio ha tre figli: Aldo, Rodolfo e Vasco. Ben presto iniziano le lotte interne tra fratelli dal momento che il brand diventa una eccellenza nel mondo fashion, capace di dettare tendenze.

Aldo entra in guerra con Maurizio, il figlio di Rodolfo, e viene condannato per evasione fiscale. Ma quello che desta più interesse è la storia personale di Maurizio Gucci, che sposa senza il consenso del padre, Patrizia Reggiani che lascerà dopo 12 anni di matrimonio per un’altra donna.

Nel 1995 viene assassinato: e ad esserne accusata è proprio la ex moglie, come mandante, e condannata perciò a 17 anni di carcere, oltre ad altre persone tra esecutore e complici. Oggi il marchio Gucci fa parte del gruppo francese Kering. Recentemente abbiamo avuto modo di conoscere Drusilla Gucci, pronipote di Aldo che ha partecipato al reality show L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi.

Muccino racconterà l’albero genealogico della famiglia: dai primi inizi al successo planetario

Tuttavia, il progetto di Muccino non si soffermerà come il film di Scott sul delitto di Maurizio Gucci, ma si propone di raccontare l’albero genealogico della famiglia. La storia dei fratelli, di Aldo e Rodolfo che resero l’azienda di pelletteria artigianale del padre (la doppia G) celebre in tutto il mondo. Dalla nascita della casa di moda Gucci, quindi all’esplosione della popolarità negli anni ’70.

Verrà poi raccontato la faida familiare tra Maurizio e Aldo Gucci negli anni ’80 per il controllo del brand. E il successivo passaggio di consegne ai figli di Aldo – Giorgio, Paolo e Roberto. Quindi una storia familiare e non incentrata sull’omicidio di Maurizio Gucci.