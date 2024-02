“Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia” è il titolo del talent che punta a trovare cantanti emergenti Rap in Italia. Questo nuovo genere musicale è uno dei più amati dai giovani e registra ogni anno numeri sempre più in crescita. Vediamo quindi come funziona il programma, chi sono i giudici e cosa si vince.

Nuova scena: i tre giudici sono Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra

Tutto pronto per “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”. La competizione musicale, dedicata al mondo rap e prodotta da Fremantle, verrà distribuita su Netflix dal 19 febbraio 2024 con nuovi episodi ogni lunedì. Protagonisti assoluti sono tre giudici d’eccezione: Fabri Fibra, Geolier (secondo al Festival di Sanremo 2024) e Rose Villain che saranno alla ricerca dei nuovi cantanti che segneranno la scena rap italiana. Il vincitore del talent si porterà a casa un premio di 100 mila euro.

I tre giudici saranno in giro per Roma, Napoli e Milano alla ricerca di talenti. In una prima fase, di audizioni, saranno selezionati alcuni rapper. Chi passa il turno dovrà sfidarsi con prove di freestyle, rap battle, videoclip e produzione di brani originali. In ogni puntata, ci saranno poi personalità della scena rap italiana, che contribuiranno a definire l’esito della competizione. Ci saranno Ernia, Squarta, Ketama126, Lazza, Nitro, Lele Blade, Rocco Hunt, Yung Snapp e Fred De Palma.

Come spoilerato dai social di Netflix, i rapper incontreranno Madame, Marracash, Guè e Noyz Narcos. Quattro fortunati partecipanti di Nuova Scena avranno l’occasione di duettare con loro. Ma a vincere sarà uno solo.

Info sul talent rivolto al rap

Nuova scena è il primo adattamento italiano di un format Netflix che ha avuto successo in Usa e in Francia. Il talent è scritto da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Antonio Vicaretti e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari, per la regia di Alessio Muzi. In totale saranno 8 gli episodi.