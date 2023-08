Malore per la conduttrice Nunzia De Girolamo a pochi minuti dall’inizio della diretta della trasmissione televisiva in onda su Rai1 “Estate in diretta”. La conduttrice, che condivide la conduzione del programma del pomeriggio di Rai uno con il collega Gianluca Semprini, ha avuto un mancamento poco prima di entrare nello studio televisivo per condurre il consueto appuntamento televisivo durante il pomeriggio di ieri, mercoledì 16 agosto.

Nunzia De Girolamo sviene prima di Estate in diretta

Ad informare i telespettatori di quanto accaduto prima della puntata, è la stessa conduttrice Nunzia De Girolamo. I due conduttori hanno iniziato la puntata di ieri seduti su una poltroncina, mentre di solito sono abituati a condurre l’appuntamento pomeridiano di Rai uno stando in piedi. “Oggi come vedete siamo qui accomodati e dopo forse diremo perché”, ha dichiarato la conduttrice nel dare il via alla puntata di ieri.

Le parole di Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo prosegue la puntata dicendo: “Perché non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine?”. La conduttrice ha poi aggiunto rivolgendosi al collega in studio accanto a lei: “Tu sei proprio gentile. In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui ha ben pensato di mettere le poltroncine così stiamo comodi. Devo dire che sei stato molto gentile. Mamma sto bene adesso. I nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo”.

Il collega Semprini cercando di sdrammatizzare dice alla collega De Girolamo: “Come si sta bene su queste poltroncine. Eravamo stanchi dopo ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche in questi giorni”.

Video – Nunzia De Girolamo: “Non sono stata bene”

Ecco di seguito il video dell’apertura della puntata e del momento in cui Nunzia De Girolamo racconta quanto accaduto dietro le quinte prima dell’inizio della puntata di ieri.