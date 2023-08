NOW propone in streaming tutti i canali lineari e i contenuti on demand presenti su Sky Q via parabola. Il catalogo di NOW viene costantemente arricchito da film e serie tv originali firmati Sky, ma anche da tantissimi titoli di case di produzione quali Warner Bros. Pictures, Universal Pictures, Sony/Columbia Pictures e non solo. A questi si aggiungono infatti molte pellicole e serie italiane, che completano una proposta tra le più variegate in assoluto a disposizione del pubblico.

NOW TV, le serie da non perdere a settembre 2023

Nel mese di settembre 2023 sono tante le novità in arrivo sulla piattaforma online. Ecco il catalogo dei film, serie TV, documentari e altri prodotti in uscita a settembre 2023 con le date ufficiali in cui usciranno sulla piattaforma streaming.

Film in arrivo a settembre 2023 su Now

3 Settembre

Tár

Tár 4 Settembre

Il Gatto Con Gli Stivali 2 – L’ultimo Desiderio

Il Gatto Con Gli Stivali 2 – L’ultimo Desiderio 6 Settembre

Sniper – Missione Non Autorizzata

Sniper – Missione Non Autorizzata 7 Settembre

Quando

Quando 9 Settembre

Scream VI

Scream VI 11 Settembre

Assassin Club

Assassin Club 13 Settembre

Brian e Charles

Brian e Charles 18 Settembre

L’ultima Notte Di Amore

L’ultima Notte Di Amore 22 Settembre

Stranizza D’amuri

Stranizza D’amuri 24 Settembre

Il Talento di Mr. Crocodile

Il Talento di Mr. Crocodile 25 Settembre

Beast

Beast 29 Settembre

Le Vele Scarlatte

Le Vele Scarlatte 30 Settembre

A Spasso col Panda – Missione Bebè

Serie TV da non perdere a settembre 2023

7 settembre – Scott & Bailey stagione 4

Tornano le indagini delle due agenti della Manchester Metropolitan Police. Rachel Bailey e Janet Scott – protagoniste di questa serie – sono pronte a tenerci incollati davanti al teleschermo con la loro immancabile femminilità ed ironia. Le due detective della polizia di Manchester si destreggiano tra omicidi e pene d’amore senza perdere mai un colpo, nei nuovi otto avvincenti episodi della serie televisiva.

8 settembre – Domina seconda stagione

L’attesa sta per finire e dopo il successo della prima stagione sta per arrivare il sequel dell’epica serie con Kasia Smutniak, ispirata alla vita di Livia Drusilla e prodotta da Sky Studios, Fifty Fathoms e Tiger Aspect Productions. Arriva l’8 settembre la seconda stagione della serie tv storica Domina. Dramma epico e al tempo stesso racconto estremamente contemporaneo Domina racconta – in otto episodi – la scalata della terza moglie di Gaio, Livia Drusilla.

La trama vede Livia, una donna che si farà strada in una società pericolosa e brutale, affrontare un viaggio che la porterà verso l’ascesa e un profondo cambiamento. Da ragazza ingenua, il cui mondo si sgretola dopo l’assassinio di Giulio Cesare, Livia diventerà il personaggio più potente e influente di Roma.

13 settembre – Drift – Partners in Crime stagione 1

Approda il prossimo 13 settembre sulla piattaforma Now la prima stagione di “Drift – Partners in Crime”. La serie TV targata BBC è composta da 6 episodi e si ispira ai gialli di Agatha Christie. Nel cast Jessica Raine, Matthew Steer, David Wallams, Paul Brennen e Jonathan Philips.

17 settembre – The Equalizer stagione 3

La serie poliziesca creata da Andrew Marlowe e Terri Miller sulle vicende di Robyn McCall torna dopo il successo delle precedenti stagioni. Queen Latifah torna a vestire i panni della protagonista assoluta del reboot targato CBS, alter ego femminile e contemporaneo del “giustiziere della notte” Robert McCall della serie cult degli anni ’80. Nei nuovi episodi continua la missione della protettrice degli oppressi Robyn McCall, madre single alle prese con la crescita di sua figlia adolescente.

Per pochi fidati lei è anche The Equalizer – anonimo angelo custode e difensore degli oppressi – alla ricerca della redenzione personale. Il lavoro clandestino di Robyn e la sua vita personale si scontrano quando sua figlia, intelligente e attenta, e sua zia Vi, che vive con Robyn per aiutarla a bilanciare la vita come madre lavoratrice, scoprono la sua carriera segreta.

18 settembre – Ncis stagione 19

La diciannovesima stagione della serie televisiva NCIS – Unità anticrimine, con i suoi 21 episodi da 60 minuti ciascuno, promette di tenerci tutti con il fiato sospeso. Chi ama il genere crime non potrà perdersi le nuove avvincenti avventure e le indagini portate avanti da un cast stellare. Tra gli attori di questa stagione Pauley Perrette, Mark Harmon, David McCallum, Sean Murray e Michael Weatherly.

21 settembre – S.W.A.T. Stagione 5

La quinta stagione della serie televisiva S.W.A.T è stata trasmessa in prima visione assoluta dal 1° ottobre 2021 al 22 maggio 2022 sul canale CBS in America. Composta da 22 episodi la serie crime creata da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan.

Nel cast della stagione: Shemar Moore, Keena Ferguson, Stephanie Sigman, Kenny Johnson e Peter Onorati.

22 settembre – Morgane Detective geniale stagione 2

La serie tv crime con Audrey Fleurot arriva sulla piattaforma Now con il suo secondo capitolo. Ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean, Morgane Detective Geniale 2 vede la protagonista ancora impegnata nella collaborazione con il dipartimento di polizia cittadina di Lille per risolvere i crimini più efferati. Con uno dei quozienti intellettivi più alti del pianeta, Morgane rappresenta una risorsa indispensabile per le forze dell’ordine.

Nel cast, oltre a Audrey Fleurot nei panni della protagonista Morgane Alvaro, ritroveremo Mehdi Nebbou nel ruolo di Adam Karadec, Marie Denarnaud nelle vesti di Celine, Bruno Sanches, Bérangère McNeese, Cypriane Gardin e Noé Vandevoorde.

30 settembre – Tom Jones miniserie

La miniserie televisiva anglo-statunitense in prima visione assoluta è diretta da Georgia Parris e scritta da Gwyneth Hughes. Tratta dall’ominimo romanzo di Henry Fielding, Tom Jones miniserie prevede 4 episodi interamente girati nell’Irlanda del Nord. Nel cast del drama britannico troviamo tra gli altri: Solly McLeod (The Rising), Sophie Wilde (Eden), Hannah Waddingham (Ted Lasso), James Fleet (Belgravia), Shirley Henderson (The Mandalorian), Alun Armstrong (Frontier), Pearl Mackie (Doctor Who), Dean Lennox Kelly (Tenebre E Ossa) e Tamzin Merchant (Carnival Row).