NOW propone in streaming tutti i canali lineari e i contenuti on demand presenti su Sky Q via parabola. Il catalogo NOW viene costantemente aggiornato e arricchito con film e serie tv originali firmati Sky, ma anche con tantissimi titoli delle migliori case di produzione, per offrire al proprio pubblico una delle proposte più variegate e complete in assoluto.

NOW TV, le serie da non perdere a ottobre 2023 Molte le serie TV e i film in arrivo a ottobre nella piattaforma online. Ecco l’elenco completo con le date ufficiali di uscita. 5 ottobre – Scott & Bailey (Stagione 5)

La quinta e ultima stagione della serie televisiva Scott & Bailey le due detective della polizia di Manchester si trovano ad affrontare tre casi. Riusciranno le due amiche a fare luce sui misteri? Rachel Bailey, anarchica e brillante, e Janet Scott, saggia e matura, hanno tutte le carte in regola per portare a casa altri successi.

6 ottobre – Un’estate fa (Stagione 1)

La miniserie televisiva italiana ideata da Michele Alberico e Massimo Bacchini, vede Elio – un cinquantenne che sembra avere avuto tutto dalla vita – vedere stravolta la sua tranquillità. Il ritrovamento del corpo di una ragazza che aveva amato in gioventù e che era misteriosamente scomparsa mentre si trovavano in campeggio, sconvolgerà la sua esistenza. L’uomo verrà accusato dell’omicidio avvenuto trent’anni prima. Un’incidente d’auto lo catapulterà nel 1990, e si risveglierà nell’infermeria del campeggio, all’età di 18 anni e con la coscienza di un adulto. Si tratterà solo di un sogno?

7 ottobre – L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri

L’Ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri è un film che racconta la storia di un piccolo ragno – l’Ispettore Ottozampe – molto simpatico ma al tempo stesso goffo. Nonostante risolva diversi casi, combina un guaio dietro l’altro. Dopo aver distrutto un edificio è stato espulso dal corpo di Polizia, e decide di prendersi un lungo periodo di vacanza. Sale su un lussuoso volo per San Francisco, e arrivato nella city scopre che un ricco ospite – il medico Biugsy – è scomparso nel nulla durante la luna di miele con sua moglie, la vedova nera Arabella. Sarà compito suo risolvere il caso e scoprire cosa sia realmente accaduto al dottore.

8 ottobre – Educazione fisica

Il film narra le vicende de genitori di tre studenti di terza media, che vengono convocati nella palestra della scuola dalla preside. Franco, il padre di Cristian, compra e vende immobili e ha una relazione clandestina con Carmen, mamma di Giordano, mentre Aldo e Rossella sono i genitori adottivi di Arsen, un ragazzino di origine africana. La preside da loro una notizia choc: una compagna di scuola accusa i ragazzi di averla assalita, immobilizzata e stuprata proprio nella palestra in cui si trovano. I genitori cercheranno di salvare i propri ragazzi ad ogni costo, screditando la vittima e negando qualsiasi responsabilità. Ma succederà qualcosa che renderà la situazione ancora più complicata, e metterà a dura prova le convinzioni (im)morali del gruppetto.

9 ottobre – Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

Film del 2003 Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri ci trasporta nello straordinario mondo e nello spirito del leggendario gioco di ruolo, in un’avventura divertente e ricca di azione.

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.

11 ottobre – La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Il film di Pupi Avati narra la storia di due quindicenni che nella Bologna degli anni ’70 prendono una decisione: saranno amici per tutta la vita. Marzio e Samuele fondano il gruppo “I Leggenda” con il sogno di sfondare nel mondo della musica. In realtà incidono un solo brano. I due oggi vivono un momento difficile, così come non facile era divenuto il loro rapporto a causa di Sandra, che Marzio aveva sposato ma non aveva saputo comprendere fino in fondo. Sono passati 35 anni dalla quattordicesima domenica del tempo ordinario in cui si era celebrato il matrimonio. Ora tutti e tre si trovano dinanzi a una svolta della loro vita.

15 ottobre – Paws of Fury – La leggenda di Hank

Un segugio sfortunato di nome Hank si ritrova a vivere in una città piena di gatti. I felini hanno bisogno di un eroe che li difenda dal piano di un malvagio, che vuole radere al suolo il loro villaggio. Hank si addestra per diventare il samurai della città e collaborare con gli abitanti del villaggio per salvare la situazione. Ma c’è un unico problema: i gatti odiano i cani.

16 ottobre – Rapito

Il film horror ricostruisce la figura di Edgardo Mortara, il bambino ebreo il cui rapimento da parte del Vaticano nel 1858 divenne un caso internazionale. Il film ha ottenuto 9 candidature e vinto 6 Nastri d’Argento.

18 ottobre – Blowback – Vendetta incrociata e Das Boot (Stagione 4)

Doppio appuntamento il 18 ottobre, con l’arrivo del film “Blowback – Vendetta incrociata” e la serie TV “Das Boot” giunta alla quarta stagione.

20 ottobre – Il Giustiziere (Stagione 2)

Proseguono le avventure di Tom Bareski, ex investigatore solitario impegnato a dare la caccia agli assassini che sono riusciti a farla franca. Nella seconda stagione della serie poliziesca Bareski cerca di restituere un po’ di pace a chi ha perso qualcuno di molto caro, prima per colpa di un atto criminale e poi per l’indifferenza dello Stato.

21 ottobre – Dampyr

Il comandante Kurjak e i suoi uomini arrivano nel villaggio di Yorvolak, e quello che si trovano davanti li sconvolge. Tutti gli abitanti sono stati trucidati in modo brutale da un nemico senza nome né volto. Decidono di accamparsi nel villaggio per scoprire cosa sia successo, ma durante la notte vengono attaccati da alcune misteriose creature insensibili ai proiettili e capaci di squarciare in due un uomo. L’unica soluzione sembra essere quella di chiamare un dampyr, che nelle leggende balcaniche è il figlio di un vampiro e di un’umana.

23 ottobre – Magic Mike – The Last Dance (Film)

Il film del 2003 racconta le vicende di Mike Lane che fa il barman qua e là. A un party di beneficienza conosce Kim, una ragazza che aveva già incontrato dieci anni prima alla sua festa di iniziazione in una confraternita universitaria. Kim rivela parla del barista-stripper al suo capo, Maxandra Mendoza, che gli affida la regia di “Isabel Ascendant”, un testo teatrale da rivoltare e farlo diventare un manifesto di libertà e potere femminile.

25 ottobre – Cocainorso

Il film del 2023 si basa sulle vicende realmente accadute nel 1985, quando in Georgia un orso nero morì di overdose dopo aver ingerito ingenti quantità di cocaina, ma senza attaccare né uccidere nessuno. L’orso venne poi soprannominato Pablo Eskobear.

26 ottobre – Nine Bullets – Fuga per la libertà

Il piccolo Sam assiste all’omicidio dei genitori, uccisi da un boss della mafia senza scrupoli. Entrato in possesso dell’iPad che contiene i dati bancari dell’organizzazione criminale, il bambino viene cacciato come preda dallo stesso boss.

28 ottobre – The Walk – La strada della libertà

Boston 1974: viene presa la decisione di integrare forzatamente i ragazzi bianchi e quelli neri. L’iniziativa non è ben accolta nel quartiere popolare di Southi, dove vive una forte percentuale di irlandesi. L’agente Bill Coughlin viene incaricato insieme ad altri di scortare gli scuolabus dei ragazzi neri e dovrà vedersela con la parte criminale della comunità irlandese.

30 ottobre – The Gilded Age (Stagione 2) e Bussano alla porta

Proseguono le vicende della Gilded Age americana, con la seconda stagione incentrata sulle vicende della giovane Marian Brook, che si trasferisce dalla Pennsylvania rurale a New York City a seguito della morte di suo padre per vivere con le sue facoltose zie, Agnes van Rhijn e Ada Brook.

Bussano alla porta è invece una pellicola del 2023 che narra la storia di una coppia gay e dei suoi genitori che vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti che chiedono loro di compiere una scelta dolorosa e insostenibile, senza la quale il mondo è destinato a finire.

31 ottobre – Balthazar (Stagione Cinque) e Halloween Ends

La serie televisiva Balthazar è giusta alla quinta stagione. la serie poliziesca con protagonista Tomer Sisley continua a tenere incollati davanti allo schermo milioni di appassionati del genere. L’affascinante patologo forense continua a far “parlare i morti” con la sua incredibile abilità.

Halloween Ends chiude la trilogia sequel iniziata nel 2018. Laurie Strode – protagonista della saga – dovrà ancora confrontarsi con il suo incubo peggiore. Sono passati quattro dagli avvenimenti di Halloween Kills, e nella cittadina di Haddonfield sembra tornato tutto alla normalità. L’incubo di Micheal Myers è solo un brutto ricordo. Laurie Strode vive insieme alla nipote, e dopo decenni è riuscita finalmente a voltare pagina. La vita sta ricominciando a sorriderle, ma nella notte di Halloween un incidente a un bambino sembra riaccendere il terrore che Micheal Myers possa tornare.