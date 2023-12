Il 2024 si apre con un calendario particolarmente ricco. Molti sono infatti i nuovi film e le serie TV che la piattaforma NOW propone in esclusiva, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Come sempre il catalogo NOW aggiornato offre al proprio pubblico una delle proposte più variegate e complete in assoluto. Ecco le novità in uscita su Now TV nel mese di gennaio 2024.

Now TV, le serie da non perdere a gennaio 2024

Molte le serie TV e i film in arrivo a gennaio nella piattaforma online. Dall’attesissimo finale di stagione di “Progetto Lazarus” alla miniserie “La Favorita del Re”. Ecco l’elenco completo con le date ufficiali di uscita.

1° gennaio – Fast X

Noto anche come Fast and Furious 10, Fast X è un film del 2023 diretto da Louis Leterrier. Dominic Toretto e la sua squadra hanno sconfitto il famigerato boss brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero, ignari del fatto che il figlio di Reyes, Dante, ha assistito alla morte del padre e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far soffrire Dom e la sua famiglia. Quando Dom e il suo team vengono incaricati dalla sede dell’Agenzia di rubare il chip di un supercomputer da un mezzo blindato a Roma, lui decide di rimanere a Los Angeles con la moglie Letty per badare al figlio Brian, mentre il resto della squadra – Roman, Tej, Ramsey e Han – raggiunge la Capitale. Quella notte Cipher si presenta a casa di Dom ferita gravemente e gli rivela che un uomo misterioso, le ha rubato tutta la sua attrezzatura e le ha rivoltato contro i suoi uomini. Il giorno successivo Piccolo Nessuno di reca a casa di Dom per prenderla in custodia, e rivela che non c’è stata nessuna missione a Roma. Qualcuno ha voluto tendere una trappola al team di Dom, e lui e la moglie si mettono in viaggio per salvare la squadra.

2 gennaio – L’ordine del tempo

Film drammatico del 2023 ispirato al best seller di Carlo Rovelli e diretto da Liliana Cavani, “L’ordine del tempo” racconta la storia di un gruppo di amici di vecchia data che ogni anno si ritrovano in una villa sul mare per festeggiare il compleanno di uno di loro. Durante i festeggiamenti la comitiva apprende una notizia terribile: il mondo come lo conosciamo, potrebbe finire nel giro di poche ore. Il lasso di tempo che li separa dall’apocalisse sembra passare in modo diverso, talvolta veloce e altre volte eterno.

5 gennaio – La casa degli oggetti

Thriller diretto da Jorge Dorado “La casa degli oggetti” racconta la storia di Mario, un uomo che lavora a Madrid nell’ufficio oggetti smarriti. Un giorno, gli viene consegnata una valigia trovata sul fondo di un fiume, al cui interno trova vestiti e resti di bambini. Poiché la polizia non ha alcuna intenzione di indagare, Mario decide di condurre da solo le proprie ricerche, mettendo a rischio la sua vita. Nel cast Alvaro Morte (celebre per La casa di carta), China Suarez e Veronica Echegui.

8 gennaio – La casa del padre

Thriller psicologico diretto da Neil Burger “La casa del padre” narra la storia di Helena, che a seguito dell’evasione dalla prigione del padre si trova costretta a conforntarsi con un passato doloroso che credeva sepolto. Nel cast Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Garrett Hedlund, Caren Pistorius, Brooklynn Prince,Gil Birmingham, Joey Carson, Dan Abramovici, Pamela MacDonald e Joshua Peace.

10 gennaio – La maledizione della Queen Mary

Film del 2023 diretto da Gary Shore “La maledizione di Queen Mary” vede la famiglia Tatch intrufolarsi sotto falso nome alla cena della prima classe del transatlantico Queen Mary nella sera di Halloween. La figlia della coppia, aspirante ballerina per il cinema, riesce a ballare con Fred Astaire ma la cosa finisce in tragedia.

12 gennaio – I delitti del BarLume Stagione 11

La collection di film TV “I Delitti del BarLume” torna con tre nuovi episodi che ci riportano nell’immaginaria Pineta dove risate e misteri si fondono. La saga – ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi – vede nel cast Filippo Timi, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Stefano Fresi. L’allegra e variegata brigata si troverà ancora una volta alle prese con casi e situazioni divertenti tra un incidente durante una battuta di caccia mentre il neo sindaco Pasquali crea scompiglio in città.

15 gennaio – True Detective: night Country Stagione 4

Il quarto capitolo dell’antologia cult True Detective, la serie creata, scritta e diretta da Issa Lopez, vede protagoniste Jodie Foster e Kali Reis. Ambientata in Alaska racconta la storia della sparizione di otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Reasearch Station, avvenuta durante la lunga notte invernale. Le due detective chiamate a risolvere il caso dovranno affrontare i loro demoni e la fitta oscurità.

21 gennaio – A thousand and one

Film di A. V. Rockwell “A thousand and one” racconta le vicende di Inez De La Paz, una giovane parrucchiera nata e cresciuta a Harlem negli Anni ’80. Dopo essere finita in galera per piccoli reati la donna si imbatte in Terry, un bambino di sei anni con enormi occhi tristi e in apparenza abbandonato. Dramma di sostanza umanista, la pellicola è stata meritatamente decretata vincitrice al Sundance del Gran premio della giuria come miglior film drammatico.

24 gennaio – Le indagini di Sister Boniface 2

Prende il via la seconda stagione della serie spin-off di Padre Brown, tratta dai racconti di G.K. Chesterton. Ambientata nei primi Anni ’60 in Inghilterra, la seconda stagione continua a narrare le avventure investigative della suora enologa Sister Boniface. La sua laurea in scienza forense e l’esperienza nella medicina legale si rivelano risorse inestimabili per il Dipartimento di Polizia di Great Slaughter, alle prese con un tasso di criminalità sorprendentemente alto nel villaggio.

27 gennaio – Hometown | La strada dei ricordi

Film del 2021 “Hometown | La strada dei ricordi” ripercorre la storia di Roman Polanski e Ryszard Horowitz, due amici separati dalla persecuzione nazista. La pellicola, diretta da Mateusz Kudla e Anna Kokoszka-Romer vede – oltre alla partecipazione degli stessi Roman Polansky e Ryszand Horowitv – anche Bronislawa Horowitz Karakulska e Stanislav Buchala.

29 gennaio – Io capitano

Film del 2023 diretto da Matteo Garrone, “Io capitano” tratta dell’emigrazione africana verso l’Europa. Presentato anche all’80° mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il Leone d’Oro, il film ha ottenuto il Leone d’Argento alla regia e il Premio Marcello Mastyroianni alla’attore protagonista Seydou Sarr. Nel 2024 è stato candicato anche al Golden Globe nella cateoria Miglior Film straniero.

31 gennaio – La favorita del Re

Miniserie composta da 2 episodi da 100 minuti l’uno – “La favorita del Re” vede nel cast la presenza di Isabelle Adjani, Gaia Girace e Hugo Becker. Al centro della storia c’è la vita di Diana di Poitiers, che per oltre venti anni è stata la favorita di Re Enrico II. Il matrimonio di Enrico con Caterina de’ Medici rischia di mettere in crisi i suoi sogni di dominio e farà di tutto per mantenere la sua influenza. Ma per quanto potrà durare la sua storia con Enrico II di 20 anni più giovane?