Quello che sta per iniziare sarà un mese decisamente ricco di appuntamenti su NOW. Sulla piattaforma streaming sono in arrivo tanti titoli interessanti, che vedranno storie nuove e altre molto amate dal pubblico. Ecco i film eccezionali e le serie TV esclusive in arrivo ad agosto 2023 su NOW che non potrete perdere.

Le serie TV NOW più attese di agosto 2023

Conto alla rovescia già iniziato per una serie TV che promette di conquistare molti spettatori. Il 1° agosto approda sulla piattaforma la prima stagione di Souls – Tutte le vite che ricordi, il thriller tedesco prodotto e distribuito da Sky. Diretto da Alex Eslam e Hanna Maria Heidrich il mistery drama tedesco vede la partecipazione di Godehard Giese, Aleksandar Jovanovic e Neven Pilipovic, che affronatnbo eventi misteriosi – apparentemente scollegati tra loro – che troveranno nel finale una inattesa connessione.

Per gli amanti del genere drammatico invece sarà un appuntamento irrinunciabile quello che vede – il 12 agosto – il debutto della settima stagione di Billions, con l’attesissimo ritorno di Damian Lewis. Il vincitore dell’Emmy, dopo aver lasciato il set alla fine della quinta stagione per motivi familiari, tornerà a vestire i panni di Bobby “Axe” Axelrod. Di seguito il trailer ufficiale Billions – settima stagione.

Ma scopriamo insieme il calendario completo delle serie TV e dei film in arrivo sulla piattaforma.

NOW TV, film e serie TV in arrivo ad agosto con data di rilascio

Ecco tutte le prossime uscite ad agosto su NOW: film, serie tv e documentari in arrivo con le date ufficiali di quando escono sulla piattaforma streaming.

1 agosto

Souls – Tutte le vite che ricordi (Stagione 1) (Serie TV)

3 agosto

Caccia al killer – Monster (Film)

6 agosto

Fantasy Island (Stagione 2) (Serie TV)

La primavera della mia vita (Film)

7 agosto

What’s Love? (Film)

10 agosto

Caccia al killer – Ted Bundy (Film)

12 agosto

Billions (Stagione 7) (Serie TV)

The Infernal Machine (Film)

14 agosto

M3gan (Film)

17 agosto

Il pataffio (Film)

20 agosto

Mona Lisa And The Blood Moon (Film)

21 agosto

L’immensità (Film)

23 agosto

Gli occhi del diavolo (Film)

25 agosto

Happy Valley (Stagione 3) (Serie TV)

26 agosto

L’amore e la vita – Call The Midwife (Stagione 7) (Serie TV)

27 agosto

Il ritorno di Casanova (Film)

28 agosto

Detective Marlowe (Film)

Winning Time (Stagione 2) (Serie TV)

29 agosto