Notti in bianco, baci a colazione, è una commedia frizzante e leggera ma non superficiale che vi consigliamo di vedere. E’ il film ideale per una calda serata a casa da trascorrere in famiglia davanti alla tv. L’appuntamento è per Martedì 1° Agosto alle 21.20 su Rai Due (è una prima visione). Intanto vi sveliamo alcune curiosità.

Notti in bianco, baci a colazione: la trama in breve e il cast

Matteo è un bravo architetto che coltiva da sempre il sogno di diventare un fumettista come sua moglie, che dal canto suo lo sprona a non arrendersi. E così l’uomo si barcamena come meglio può fra la consorte, i tre figli e il lavoro fino a quando, grazie ad un’amica, gli si presenta l’occasione che stava aspettando, solo che dovrebbe trasferirsi a Parigi…

Gli interpreti principali della pellicola sono Alessio Vassallo e Ilaria Spada. Li affiancano Giordano De Plano, Tess Masazza, Niccolò Senni, Enzo Garinei e Francesco Mandelli.

Le curiosità sul film

Notti in bianco, baci a colazione è il film dell’esordio alla regia di Francesco Mandelli ed è datato 2021. Ecco alcune curiosità sul suo conto: