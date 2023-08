Tutto pronto per il concertone finale de La Notte della Taranta, il più grande festival itinerante italiano di musica popolare. Il tour tocca ben 25 località del Salento per un totale di 200 ore di spettacolo dal vivo e 400 ospiti in programma. Ma andiamo a vedere quali saranno gli ospiti del concerto della La Notte della Taranta 2023 e quando andrà in onda in tv.

La Notte della Taranta 2023: gli appuntamenti del festival

La Notte della Taranta 2023 che ha preso il via il 1° Agosto a Corigliano d’Otranto è interamente dedicata alla memoria di Luigi Chiriatti, direttore artistico scomparso di recente e da tempo legato alla manifestazione. Tra le località toccate dal festival ci sono i luoghi iconici del Salento come la Riserva Naturale di Torre Guaceto e la baia di Sant’Andrea, fino ad arrivare alle grandi città della Puglia meridionale come Lecce.

Cast, ospiti, cantanti, data della registrazione e quando in tv

Da non perdere poi l’appuntamento ormai classico a Melpignano, che attira centinaia di migliaia di spettatori e richiama l’attenzione di molte altre persone anche dopo le prove generali e dove il 26 Agosto andrà in scena il concerto finale dalla splendida cornice dell’ex Convento degli Agostiniani.

Fiorella Mannoia condurrà la serata nelle vesti di Maestra Concertatrice, interpretando brani della tradizione del territorio dopo i suo grandi successi. Durante il concertone si esibirà anche Tananai, nella travolgente Pizzica di Aradeo e nel canto in grico Ri lo la la. Oltre a Tananai saliranno sul palco anche: Arisa e Brunori Sas. Il giorno successivo invece il festival chiuderà a Galatina ne “la Notte delle Ronde”dopo i tanti festeggiamenti e spettacoli dei giorni precedenti. La serata andrà in onda il 2 settembre su Rai 1 in seconda serata.

Video – Tananai a lezioni di dialetto salentino per La Notte della Taranta

Intanto ecco il video dell’amatissimo cantante Tananai mentre si prepara prendendo lezioni di dialetto salentino.