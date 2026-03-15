Oggi, 15 marzo, ci sarà la Notte degli Oscar. La prestigiosa cerimonia andrà in diretta dal Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles, e sarà preceduta, come ogni anno, dal red carpet, dove sfileranno numerose star. Nel corso dell’evento, saranno assegnate 24 statuette, che decreteranno i vincitori nelle numerose categorie. Ecco tutte le informazioni da sapere per prepararsi a questa lunga notte.

Oscar 2026, dove vederla stasera in tv e streaming: scaletta, orario e tutte le informazioni

L’attesa è alle stelle per tutti gli appassionati di cinema. Gli Oscar 2026, anche quest’anno, saranno trasmessi in diretta da Los Angeles. In America si comincerà tra le 15:30-16:00 con il red carpet, a cui parteciperanno numerosissime celebrità, ma le premiazioni inizieranno intorno alle 17. In Italia, a causa del fuso orario, la diretta partirà verso le 23-23:30 con la cerimonia vera e propria prevista per l’1:00 e una conclusione stimata per le 4:30.

Per tutti gli appassionati italiani, la premiazione sarà trasmetta per il terzo anno di fila su Rai 1. Andrà in onda infatti “Oscars – La notte in diretta” condotto da Alberto Matano, che commenterà le varie premiazioni volta per volta, probabilmente affiancato da ospiti in studio. Come di consueto, sono previsti dei collegamenti direttamente dal Dolby Theatre di Hollywood, con brevi interviste ad alcune celebrità mentre arrivano sul red carpet. A seguire l’evento da Los Angeles ci sarà l’inviato Mattia Carzaniga.

Inoltre, sarà disponibile la visione anche in streaming su Rai Play con la traduzione estemporanea e la possibilità di disattivarla. Chi preferisce seguirla direttamente in lingua originale invece, potrà invece collegarsi al canale Youtube ufficiale degli Academy Awards.

Come l’anno scorso, la conduzione generale della 98ª cerimonia degli Academy Awards è stata affidata nuovamente a Conan O’Brien. Accanto a lui, nel corso della serata, si alterneranno sul palco tanti co-presentatori incaricati di consegnare le statuette nelle diverse categorie. Tra gli artisti che saliranno sul palco ci saranno anche Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal e Gwyneth Paltrow.