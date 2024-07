Torna l’appuntamento con Alberto Angela e “Noos – L’avventura della conoscenza“, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza in onda in prima serata Rai1. Ecco i temi, gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di stasera, giovedì 11 luglio 2024.

Giovedì 11 luglio 2024 dalle ore 21.25 va in onda la terza puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza“, il programma di divulgazione scientifica presentato da Alberto Angela trasmesso in prima serata su Rai1. Il viaggio prende il via da Pompei dove Alberto Angela si è recato per scoprire un cantiere edile di duemila anni fa rimasto sepolto sotto la cenere dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Il cantiere è stato recentemente riportato alla luce dagli scavi del Parco archeologico nella Regio IX. A parlare di questa importante scoperta il direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel. Spazio poi alla scienza con una novità che potrebbe cambiare la vita di tutti noi: il vaccino anticancro, basato sulla stessa tecnologia dei vaccini a “mRna” utilizzati contro il Covid.

Non mancherà il momento dedicato alle tecniche alla base dell’allenamento di campioni come Marcell Jacobs, Gian Marco Tamberi, Simona Quadarella. Durante la lunga puntata saranno tanti gli ospiti che alterneranno nel rivelare dettagli e indiscrezioni circa la loro professione. Da Samantha Cristoforetti svelerà come sarà organizzata la futura base spaziale sulla Luna al paleontologo Alessandro Chiarenza parlerà di quanto fossero davvero grandi i dinosauri.

La terza puntata di #Noos – L’ Avventura della Conoscenza con Alberto Angela stasera, alle 21.25, su Rai1 e RaiPlay.🤍pic.twitter.com/wJF3frWa1y — Since 1990🤍 (@Since1990_F) July 11, 2024

E ancora ospiti della terza puntata di Noos – L’avventura della Conoscenza di Alberto Angela in onda giovedì 11 luglio 2024 anche la nutrizionista Elisabetta Bernardi analizzerà rischi e benefici del latte e dei formaggi L’attrice e regista Paola Cortellesi, invece, la voce al personaggio di animazione che racconta la storia delle lettere dell’alfabeto, mentre allo scrittore Carlo Lucarelli toccherà raccontare la storia di un sanguinoso mistero ambientato ad alta quota e risolto dalla scienza. Con Dario Fabbri, invece, si cercherà di capire l’evoluzione della moderna Turchia, un paese decisivo negli equilibri tra oriente e occidente, mentre Telmo Pievani illustrerà il ruolo delle migrazioni nella storia dell’evoluzione umana.

Spazio anche alle malattie sessualmente trasmissibili con l’intervento del professor Emmanuele Jannini. Anche la puntata di questa sera si aprirà con spettacolari immagini della natura: la serie della Bbc “Serengeti” che segue le avventure di una famiglia di elefanti. Infine spazio ai giovani divulgatori di “Noos”: Giuliana Galati e Ruggero Rollini, Edwige Pezzulli e Luca Perri.

“Noos – L’avventura della conoscenza”, prodotto da Rai Cultura è un programma di Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli e Lorenzo Pinna. E con Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro ed Emilio Quinto. Regia di Gabriele Cipollitti.