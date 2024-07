Nuovo appuntamento con Alberto Angela e “Noos – L’avventura della conoscenza“, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza trasmessa in prime time su Rai1. Scopriamo i temi, gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di stasera, giovedì 4 luglio 2024.

Noos – L’avventura della conoscenza 2024, ospiti e temi di stasera giovedì 4 luglio

Giovedì 4 luglio 2024 dalle ore 21.25 va in onda la seconda puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza“, il programma di divulgazione scientifica presentato da Alberto Angela trasmesso in prima serata su Rai1. Il viaggio di Alberto Angela stasera comincia dal Museo Egizio di Torino che quest’anno festeggia i duecento anni dalla sua fondazione.

Per l’occasione il giornalista e divulgatore scientifico accompagnerà il telespettatori alla scoperta dei segreti custoditi nella più importante collezione di tesori al di fuori dell’Egitto come le mummie e gli splendidi sarcofagi che le hanno custodite per millenni. Ospite il direttore Christian Greco che illustrerà tutte le imminenti novità che il museo sta preparando per festeggiare il suo importante anniversario.

Non solo, spazio anche al tema dei dinosauri con il confronto tra Alberto Angela e giovane paleontologo Alessandro, new entry nella squadra di “Noos”. Tra gli ospiti di stasera: l’astronauta Samantha Cristoforetti, il direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel che parlerà del sesso ai tempi dell’Impero Romano. Infine anche Paola Cortellesi che darà voce al personaggio di animazione che racconta la storia dell’alfabeto italiano.

Noos – L’avventura della conoscenza puntate: di cosa si parla stasera?

Durante la puntata del 4 luglio 2024 di Noos di Alberto Angela si parlerà anche di salute. Argomento centrale: le novità in campo medico su alcune malattie genetiche come la talassemia e l’anemia falciforme. Il professor Franco Locatelli illustrerà una sperimentazione rivoluzionaria e molto promettente in grado di correggere il genoma delle cellule malate. Dalla medicina alla recente scoperta su come proteggere la città di Venezia dall’innalzamento del livello del mare, ma anche l’enigma storico rimasto irrisolto per secoli sulla celebre Torre di Pisa.

E ancora: si parlerà della nuova tecnica pensata dai ricercatori italiani dell’Enea per contenere la zanzara tigre senza usare insetticidi e senza ricorrere a radiazioni o modifiche genetiche degli insetti. “Noos – L’avventura della conoscenza”, prodotto da Rai Cultura è un programma di Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli e con Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro ed Emilio Quinto. Regia di Gabriele Cipollitti.