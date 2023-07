Alberto Angela torna con una nuova puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma di divulgazione che spazia dalle più importanti novità scientifiche nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia, con un occhio anche all’archeologia, alla paleontologia fino alle più importanti innovazioni tecnologiche. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di stasera, giovedì 20 luglio 2023 su Rai1.

Noos – L’avventura della conoscenza: la puntata del 20 luglio 2023

Giovedì 20 luglio 2023 appuntamento dalle ore 21.25 con una nuova puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza“, il programma condotto con grandissimo successo da Alberto Angela in prima serata su Rai1. Una nuova imperdibile puntata che si apre con immagini straordinarie tra i ghiacci del Nord del Canada. Nei ghiacciai del Nord del Canada si vede una mamma orsa con i suoi cuccioli alle prese con la caccia per il cibo. Dal Canada a Ravenna presso l’Ospedale di Santa Maria delle Croci dove si trova uno dei reparti all’avanguardia nella terapia del dolore. Spazio poi alla nutrizionista Elisabetta Bernardi che spiegherà come mai un sacchetto di patatine è una trappola alimentare da evitare.

Dall’alimentazione alle vacanze. Nell’estate 2023 è boom di crociere. Con il professor Alessandro Barbero si parla di zucchero e della sua storia: dalla scoperta nell’Ottocento della barbabietola fino alla diffusione e consumo. Durante la puntata non mancheranno ospiti: a cominciare dall’astronauta Samantha Cristoforetti che ci parla di Marte, il Pianeta rosso. Il fisico Luca Perri, invece, si occupa di uno dei tanti episodi della saga di Star Wars.

Noos – L’avventura della conoscenza, stasera su Rai1: le anticipazioni

Durante la puntata di Noos – L’avventura della conoscenza si parlerà anche di archeologia con le grandi opere realizzate nell’Antica Roma come la maestosa cupola del Pantheon. Tra gli ospiti della puntata anche Roberto Cingolani, volto storico di “Superquark”, con cui si palerà di Intelligenza Artificiale. Con Edwige Pezzulli, invece, si commenteranno le spettacolari immagini della fusione delle galassie, mentre il professore Emmanuele Jannini ci parlerà di come uomo e donna approcciano ai “preliminari”. Tra i temi anche l’effetto serra considerato il principale responsabile del riscaldamento della Terra, la famigerata CO2!

Tra gli temi della puntata: anche l’Operazione Mincemeat raccontata da Carlo Lucarelli, l’acqua considerato tra i beni più preziosi al mondo, il sapone e una specie di pesce senza spine creato in Cina. L’appuntamento con Noos è come sempre il giovedì in prima serata su Rai1.