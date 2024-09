Tutto pronto per una nuova puntata del viaggio di “Noos – L’avventura della conoscenza“, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza presentata da Alberto Angela in prima serata su Rai1. Scopriamo tutti i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 5 settembre 2024.

Stasera, giovedì 5 settembre 2024 dalle ore 21.25, va in onda una nuova puntata di “Noos, l’avventura della conoscenza“, il programma di divulgazione scientifica presentato da Alberto Angela in prima serata su Rai1. Il viaggio di Alberto Angela ha inizio dalla ricostruzione del percorso medico di un “grande traumatizzato” con un servizio da uno dei più moderni “trauma center” d’Italia, a Cesena. Spazio poi ad un tema di strettissima attualità e che riguarda ognuno di noi: il cambiamento climatico. Quali sono gli scenari in Italia? E che cosa si sta facendo per adeguarsi a un territorio più caldo?

Non solo, la puntata di Noos prosegue con la scienza e con un’ipotesi fantascientifica: un giorno sarà possibile impiantare un microchip nel cervello umano? Da un lato ci sarebbero dei benefici per chi soffre di gravi menomazioni, ma dall’altro non mancano dei rischi. E poi via verso la scoperta dell’Appia Antica, la strada entrata nella lista dei siti dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.

Come sempre durante la puntata di stasera, 5 settembre 2024, di Noos – L’avventura della conoscenza, Alberto Angela si confronta con diversi ospiti e specialisti. A cominciare dalla nutrizionista Elisabetta Bernardi che spiega come si possa prendere spunto dalla dieta degli atleti e dei grandi campioni dello sport. Con l’astronauta Samantha Cristoforetti, invece, si parla delle future tappe dell’esplorazione umana dello spazio, dalla Luna a Marte e anche oltre.

Ma non finisce qui, visto che Paola Cortellesi torna e racconta con la sua voce la storia delle lettere del nostro alfabeto. E ancora tra gli ospiti: l’esperto di geopolitica Dario Fabbri, il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, il professor Emmanuele Jannini e lo scrittore Carlo Lucarelli. Infine ospiti anche: il filosofo della biologia Telmo Pievani e lo psicologo e co-fondatore del CICAP Massimo Polidoro. A concludere la puntata le bellissime immagini della serie BBC Serengeti.

“Noos – L’avventura della conoscenza”, prodotto da Rai Cultura è un programma di Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli e Lorenzo Pinna. E con Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro ed Emilio Quinto. Regia di Gabriele Cipollitti.