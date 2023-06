Tutto pronto per il debutto del nuovo programma di informazione e divulgazione presentato da Alberto Angela in prima serata su Rai1. Si tratta di “Noos – L’avventura della conoscenza“, una serie di Rai Cultura composta da sei puntate e dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza. Scopriamo ospiti e anticipazioni della prima puntata di stasera, giovedì 29 giugno 2023.

Noos di Alberto Angela, quando va in onda e ospiti della prima puntata su Rai1

Giovedì 29 giugno 2023 dalle ore 21.25 al via “Noos – L’avventura della conoscenza“, il nuovo programma di divulgazione scientifica e conoscenza presentato da Alberto Angela. La prima puntata prende il via con spettacolari immagini della natura e con la storia di una leonessa e dei suoi cuccioli che lottano per la sopravvivenza nella pianura del Serengeti, tra Kenya e Tanzania. Non solo, super ospite della puntata del debutto anche Harrison Ford, l’attore americano conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Indiana Jones.

Ma non finisce qui, visto che Alberto Angela per la prima puntata del nuovo programma ha in serbo tantissimi ospiti. A cominciare dall’astronauta Samantha Cristoforetti che accompagnare il telespettatore in un emozionante viaggio nello spazio partendo in questa prima puntata dal decollo. E ancora: lo storico Alessandro Barbero, che parlerà della figura di Napoleone e dell’importante della propaganda nella costruzione di una figura storica.

Tra gli ospiti anche lo scrittore Carlo Lucarelli che racconterà la storia del Blu di Prussia, “il colore del diavolo” e il segretario nazionale del Cicap Massimo Polidoro metterà in guardia dalle immagini fake create dall’intelligenza artificiale. Infine a distanza di venticinque anni dalla creazione del viagra, il sessuologo Emmanuele Jannini parlerà dei nostri comportamenti sessuali, mentre la nutrizionista Elisabetta Bernardi spiegherà il meccanismo della sazietà e come incoraggiarlo con un biscotto antifame.

Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela: anticipazioni prima puntata

La nuova avventura televisiva di Alberto Angela si presenta come una nuova importante sfida. Una serie di Rai Cultura composta da sei puntate interamente dedicata alla divulgazione scientifica e a diversi campi della conoscenza. Durante la prima puntata si parlerà anche all’ambiente con una immersione nei fondali dell’Isola del Giglio, si vedrà come un’equipe scientifica abbia curato l’ambiente marino danneggiato in seguito al naufragio della Costa Concordia. Le telecamere di Noos si sono poi recate presso la scuola Sant’Anna di Pisa dove è stata realizzata una mano artificiale.

Durante la prima puntata spazio anche all’omaggio a Margherita Hack, scomparsa il 29 giugno di dieci anni fa. Edwige Pezzulli, seguendo le orme della grande scienziata, mostrerà “la culla delle stelle”, alcune straordinarie immagini dello spazio ottenute dal James Webb Space Telescope. Infine Giuliana Galati e Ruggero Rollini mostreranno alcuni fenomeni della fisica e della chimica, mentre la voce di Paola Cortellesi ci racconterà come sono nate le lettere del nostro alfabeto.

Questo e tanto altro nella prima ed imperdibile puntata di Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angelo trasmesso da giovedì 29 giugno 2023 in prima serata su Rai1.