Mediafriends porta alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 “Nonostante tutto”, un cortometraggio dedicato alle esperienze degli adolescenti in cura presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L’anteprima assoluta è in programma il 9 settembre. Pier Silvio Berlusconi: «Mettiamo al centro le loro vite, non la malattia».

Un racconto che guarda alle persone, ai loro sogni e alla voglia di tornare protagonisti della propria vita. In occasione dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Mediafriends presenta in anteprima assoluta “Nonostante tutto”, cortometraggio dedicato all’esperienza degli adolescenti in cura presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Il progetto è promosso da Mediafriends, Ente Filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori, e nasce con l’obiettivo di dare voce ai giovani e al loro percorso personale, mettendo al centro le loro esperienze, le relazioni e il desiderio di continuare a guardare al futuro.

“Nonostante tutto” alla Mostra del Cinema di Venezia 2026

L’appuntamento con “Nonostante tutto” a Venezia 83 è fissato per mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 12.00, presso l’Hotel Excelsior Venice – Spazio Incontri.

La proiezione rientra nell’ambito di “Che Spettacolo!”, iniziativa promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione con Corriere della Sera, Io Donna e Cinematografo.

Scritto da Cristiano Nardò e Tobia Passigato e diretto dallo stesso Cristiano Nardò, il cortometraggio vuole andare oltre il racconto della cura per concentrarsi soprattutto sulle persone.

Il punto di vista scelto è quello dei giovani pazienti del Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, chiamati a raccontare se stessi, le proprie emozioni, i desideri e le prospettive che accompagnano una fase particolarmente importante della loro vita.

Pier Silvio Berlusconi: «Al centro le loro vite, non la malattia»

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato anche Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO di MFE-MediaForEurope, che ha spiegato il significato della presenza del progetto alla Mostra del Cinema di Venezia:

«Portare alla Mostra del Cinema di Venezia “Nonostante tutto”, un cortometraggio che racconta i ragazzi dell’Istituto dei Tumori mettendo al centro le loro vite, non la malattia, per Mediafriends e per tutta Mediaset significa molto».

Pier Silvio Berlusconi ha poi sottolineato l’importanza di raccontare soprattutto ciò che accompagna la quotidianità e le speranze dei giovani protagonisti:

«Significa raccontare le loro storie, i loro sogni, la voglia di guardare avanti. Essere al loro fianco e dare voce a tutto questo è ciò che per noi conta davvero».

Un racconto dedicato ai ragazzi e alla voglia di guardare avanti

Il cuore di “Nonostante tutto” è proprio il desiderio di non identificare i suoi protagonisti esclusivamente con il percorso che stanno affrontando.

Il cortometraggio mette invece in primo piano l’adolescenza, i rapporti con gli altri, le aspirazioni, i cambiamenti e la possibilità di immaginare il proprio futuro. Un approccio che punta a restituire ai ragazzi la possibilità di raccontarsi in prima persona e di essere protagonisti della propria storia.

Il progetto si inserisce nel percorso portato avanti da Mediafriends dal 2003, attraverso iniziative dedicate alla solidarietà sociale e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

L’Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa utilizza infatti la capacità di comunicazione e di coinvolgimento del gruppo per promuovere e sostenere progetti di valore sociale.

Con “Nonostante tutto”, questo percorso arriva ora anche alla Mostra del Cinema di Venezia, trasformando il cinema in uno spazio nel quale lasciare direttamente la parola ai ragazzi, alle loro esperienze e soprattutto alla loro voglia di guardare avanti