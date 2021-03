Loredana Bertè super star in “Non sono una signora“, lo speciale in onda su Rai1 per festeggiare i 70 anni di una icona senza tempo della musica italiana. Ecco per voi gli ospiti e le anticipazioni della serata “A grande richiesta” condotta da Alberto Matano su Rai1.

Non sono una signora, Loredana Berté “a grande richiesta” su Rai1

A grande richiesta Loredana Bertè torna in prima serata su Rai1 con lo speciale “Non sono una signora“. Un evento nell’evento, prodotto con Ballandi e condotto da Alberto Matano con la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo per celebrare i 70 anni di una delle artiste più geniali e talentuose della musica italiana. Una serata tributo che vedrà la regina della musica rock condividere il palcoscenico con amici e colleghi interpretando alcuni dei suoi brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

Non solo, spazio ad immagini evocative e ricordi della vita di Loredana che, con il suo stile unico, ha segnato la storia creando anche mode e tendenze. Provocatrice, trasgressiva, ma anche dolce e romantica, la Bertè con la sua voce ha stregato milioni di persone attraversando generi e generazioni riscontrando sempre un grandissimo successo. Recentemente l’abbiamo vista bellissima come non mai sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2021 con la sua inconfondibile grinta rock cantare brani scolpiti nella voce e nel cuore degli italiani. Da “Sei bellissima” a “Il mare d’inverno” fino a “Non sono una signora” cantata all’unisono da milioni di italiani collegati su Rai1. Poi la cantante ha lanciato un messaggio a tutte le donne “Al primo schiaffo denunciate”, facendosi ancora una volta portavoce che bisogna denunciare e non stare zitte.

Non sono una signora, gli ospiti di Loredana Berté su Rai1

Una serata da non perdere quella di Loredana Bertè “A grande richiesta – Non sono una signora”; non solo per i fan della “mamma rock” della musica italiana, ma anche per tutti gli appassionati della buona musica. Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palco per celebrare la grandezza di una regina della musica italiana. Da Zucchero a i Boomdabash passando per Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Curreri, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni.

Tra le canzoni in programma: “Non sono una signora“, “Cosa ti aspetti da me” con cui ha vinto il premio della Critica a Sanremo 2019. E ancora: “Dedicato“, “E la Luna bussò” fino all’ultimo singolo “Figlie di…”.