“Non lo faccio X Moda” è il nuovo podcast di Giulia Salemi. La conduttrice e influencer, tra le più apprezzate in Italia, ha scelto questo formato per parlare di disagio giovanile. Vediamo insieme dove ascoltarlo e chi sono i suoi ospiti.

Giulia Salemi presenta il podcast ‘Non lo faccio X moda’

Personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della comunicazione si mettono in gioco e rispondono alle domande di Giulia Salemi. L’influencer e conduttrice tv è alla guida di un podcast dal titolo ‘Non lo faccio X Moda‘ che tratta argomenti molto vicini alla Generazione Z, fra confidenze, ricordi, emozioni e racconti inediti dei protagonisti. Distribuito da Warner Music Italy, ogni personaggio spiega quali sono i propri disagi giovanili, tra bullismo, ansia e piccoli problemi che li hanno accompagnati durante la loro carriera. Le prime due puntate sono disponibili su Youtube sul profilo di Giulia Salemi.

A Tgcom.24 ha spiegato che il titolo iniziale del suo progetto era disagio.com, poi lo ha cambiato in ‘Non lo faccio X moda’ proprio perché la sua intenzione è quella di trattare tematiche importanti, non per moda. Ospiti dei primi due episodi del podcast di Giulia Salemi sono stati Alfonso Signorini e L’estetista Cinica. Nei prossimi episodi vedremo Clara, Giulia De Lellis, Beatrice Luzzi, e tanti altri.

I personaggi che vorrebbe intervistare

Ospite del primo episodio è stato Alfonso Signorini che ha svelato di essere stato bullizzato da ragazzo e di aver tradito il suo compagno. Un’intervista in cui il conduttore del Gf si è aperto a 360 gradi. Ma il sogno di Giulia Salemi è di poter intervistare Chiara Ferragni, Fedez e Selvaggia Lucarelli. In attesa di tornare in radio e in tv, la giovane spera col suo podcast di raggiungere milioni di persone e far capire che ognuno di noi ha i suoi disagi ma che si possono superare parlandone.