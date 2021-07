Non ho mai… 2 su Netflix: trama e cast della seconda stagione

Non ho mai… 2 torna a raccontare le vicende dell’adolescente di origini indiane, Devi, stavolta al centro di un triangolo amoroso. La frizzante comedy creata da Mindy Kaling ha debuttato su Netflix lo scorso anno, diventando fin da subito uno dei prodotti più originali sul servizio di streaming. Le riprese della seconda stagione sono iniziate nel novembre 2020 e hanno impiegato più del previsto a causa della pandemia. Composta da nuovi 10 episodi, Non ho mai… 2 arriva su Netflix il 15 luglio.

Non ho mai… 2: la trama della seconda stagione

Nel finale della prima stagione, Devi si rende conto di essere finita in un triangolo amoroso tra Ben, la sua nemesi, e Paxton, l’atletico compagno di classe della protagonista. In questo nuovo ciclo di episodi, Devi cercherà di sfruttare al meglio la sua situazione romantica prima che sua madre la porti in India.

In che modo? Decidendo di uscire con entrambi senza che loro lo sappiano. Nel frattempo, Devi si sentirà minacciata dalla nuova ragazza della scuola Aneesa, un’altra ragazza indiana che crede di essere migliore di lei e che sembra anche prendere in simpatia Ben.

Per quanto riguarda le amiche di Devi, Eleanor e Fabiola, le due ragazze continueranno a sostenerla in questa sua nuova situazione. Inoltre, Fabiola, dopo aver fatto coming out, si troverà una ragazza. Infine, la mamma di Devi, Nalini, inizierà una storia d’amore con il Dr. Chris Jackson, suo rivale sul luogo di lavoro.

Non ho mai… 2 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast principale della seconda stagione tornano: Maitreyi Ramakrishnan nei panni di Devi Vishwakumar; Richa Moorjani è Kamala, la cugina di Devi; Jaren Lewison interpreta Ben Gross, la nemesi di scuola di Devi; Darren Barnet è Paxton Hall-Yoshida, compagno di classe di Devi che sta ripetendo l’anno; Poorna Jagannathan è la dottoressa Nalini Vishwakumar, la madre di Devi.

New entry, il rapper Common, che interpreterà il dermatologo Chris Jackson, un rivale di Nalini sul lavoro che a poco a poco si interesserà a lei, e Megan Surin nel ruolo di Aneesa, una nuova studentessa indiana alla Sherman Oaks High che Devi vede come una minaccia al suo status sociale.