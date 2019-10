Non è L’Arena, ospiti 27 ottobre 2019: puntata ridotta con Paolo Bonolis

A Non è L’Arena, fra gli ospiti del 27 ottobre 2019, vi sarà Paolo Bonolis. Il conduttore, insieme a Giletti, parlerà del suo libro così come ha già fatto a Verissimo da Silvia Toffanin. La puntata del programma di La7 andrà però in onda in forma ridotta per lasciar poi spazio alla Maratona di Mentana sulle Elezioni in Umbria.

Non è L’Arena ospiti 27 ottobre 2019: Paolo Bonolis

A Non è L’Arena, domenica 27 ottobre 2019, sarà ospite Paolo Bonolis. La puntata dell’amatissima trasmissione della Rete di Urbano Cairo sarà molto particolare. Motivo? Ebbene Massimo Giletti si occuperà, come più volte è accaduto in queste occasioni, soprattutto di cultura e spettacolo perché non potrà parlare di politica.

La giornata di domenica 27 ottobre 2019, infatti, sarà dedicata alle elezioni regionali in Umbria. Per evitare di influenzare i votanti, pertanto, sarà impossibile parlare di politica in tv. Per questo motivo Giletti si dedicherà agli amici e ai volti noti del piccolo e grande schermo promuovendo libri, film e quant’altro.

Ecco perché il conduttore avrà tutto il tempo di dedicarsi a Paolo Bonolis e al racconto riguardante sia la sua vita professionale che privata.

Quali altri aspetti emergeranno, quali altri aneddoti verranno a galla? Con l’intervista a Verissimo, infatti, Bonolis ha svelato un po’ più di sé. Tanti gli aneddoti su Mike Bongiorno, che telefonò a casa sua, su altri grandi della tv, ma anche sui suoi figli. Il più grande, infatti, si è sposato da poco, ma anche la figlia avuta dalla prima moglie sta per convolare a giuste nozze.

In studio, come opinionista, vi sarà anche Selvaggia Lucarelli. Cosa dovrà commentare l’opinionista?

Massimo Giletti ed Enrico Mentana: la staffetta della serata

Dal Tg di La7, alle 20:30, si passerà nello studio di Massimo Giletti per la nuova puntata di Non è l’Arena. Il giornalista e conduttore, però, rimarrà costantemente il collegamento con il direttore, Enrico Mentana.

A quest’ultimo, infatti, Giletti dovrà restituire la linea per l’inizio della fatidica ed attesissima maratona riguardante le elezioni.

Alle 23:00, quindi, al contrario delle ultime settimane, il programma chiuderà i battenti dando appuntamento alla domenica successiva.